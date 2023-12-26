Части пенсионеров в Украине срежут выплаты в 2024-м: кто затянет пояса

В Украине в 2024 году некоторые пенсионеры получат меньшие выплаты. В частности, на следующий год планируется снижение пенсий для чиновников.

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Как говорят в Раде, в 2024 году планируется снижение пенсий для чиновников, получающих "астрономические суммы" / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине в будущем году (который наступит уже на нынешней неделе) некоторые пенсионеры будут получать меньше денег. Об этом заявила в эфире телемарафона председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

В частности, говорит она, в 2024 году планируется снижение пенсий для чиновников, получающих "астрономические суммы".

Как говорит Пидласа, перераспределение пенсионных надбавок производится для того, чтобы солидарная пенсионная система стала более справедливой.

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Нардеп отметила, что те пенсионеры, которые сейчас получают небольшие пенсии, получат рост суммы выплат. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получают "какие-то астрономические суммы", по ее словам, планируется снижение поддержки.

Пидласа также напомнила, что в 2024 году планируется индексация пенсий.

"Пенсии, зарплаты врачам и учителям, социальная помощь – это защищенные статьи расходов, все они сохраняются. Кроме того, 1 марта планируется также индексация пенсий. В целом все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году", – подытожила она.

Пенсии в Украине

Напомним, украинские граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового-трудового стажа, могут получать временную помощь (социальную пенсию) ‒ согласно законодательству.

Также стало известно, что в Украине с 1 января 2024 года пенсии будут пересчитаны для четырех категорий населения ‒ речь идет о тех, кто получит минимальные, максимальные пенсии, привязанные к минималке выплаты, а также доплаты за стаж.

При этом, важно знать, что украинским пенсионерам и получателям социальных выплат упростили прохождение физической идентификации, которая стала обязательной еще в 2004 году. Теперь они могут проводить ее в видеоформате – на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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