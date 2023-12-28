Без западных денег повышения пенсий в 2024 может не быть - Минсоцполитики

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович предполагает, что в случае отсутствия финансовой помощи Запада индексации пенсий в 2024-м может не быть.

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При этом, как подчеркнула министр Жолнович, проблем с выплатой пенсий быть не должно / коллаж Главред, фото УНИАН

Если Украина не получит международной финансовой помощи в 2024 году, то индексация пенсий может не состояться вовсе. Об этом министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила в эфире национального телемарафона.

"Хочу успокоить всех пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, потому что большая часть пенсионных доходов и поступлений, которые распределяются Пенсионным фондом, - наши внутренние поступления, которые обеспечиваются нашими украинскими плательщиками, в частности, нашими военными. Поскольку они все платят ЕСВ (Единый социальный взнос - Главред), то наш Пенсионный фонд стабильно держится на украинских средствах", - сказала Жолнович.

То есть, как подчеркнула министр, проблем с выплатой пенсий не должно быть.

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"Возможно, не удастся, если на самом деле будут такие риски (то есть Запад не даст денег - Главред), говорить об индексации, но базовая пенсия будет выплачена и на это мы найдем средства из внутренних украинских ресурсов", - заявила Жолнович.

Кроме того, чиновница отметила, что все повышения и индексации в бюджет заложены ‒ и она надеется, что ресурсы на это будут найдены.

"Я думаю, что мы сможем справится с этими вызовами. Я бы не хотела пока преждевременно пугать пенсионеров тем, что они не получат в соответствии с законом свои пенсии и повышения на уровень инфляции, которые предусмотрены. Пока мы готовы их делать", - подытожила Жолнович.

Напомним, накануне вице-премьер-министр и министр финансов Украины Юлия Свириденко в интервью Financial Times заявила о том, что в нашей стране в 2024 году могут серьезно задержать выплату пенсий и зарплат учителям, госслужащим - если Украина не получит финансовую помощь от США и ЕС.

По словам чиновницы, бюджет потребует 37 миллиардов долларов США внешней поддержки. Украина будет отдавать приоритет оборонным потребностям и обслуживанию долга. Из-за этого финансирование социальных секторов окажется перед большими рисками. Без своевременной зарплаты могут остаться 500 тысяч госслужащих, 1,4 миллиона учителей и 10 миллионов пенсионеров.

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