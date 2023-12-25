Выплаты для пенсионеров и не только: Украина получила более 1 млрд долларов

Шестое дополнительное финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит также и грантовую составляющую.

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Украине передали миллиард долларов для помощи / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Госбюджет Украины получил 1,34 млрд долларов США как Шестое дополнительное финансирование в рамках проекта Всемирного банка "поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

"Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", - сообщает пресс-служба Минфина.

Финансирование состоит из займа Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов, которые поступили через целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии.

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Шестое дополнительное финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит также и грантовую составляющую:

190 млн долларов-от Норвегии через целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF);

50 млн долларов-от правительства Соединенных Штатов Америки;

20 млн долларов-от правительства Швейцарии.

Выплата пенсий украинцам: что известно

Напомним, что некоторым пенсионерам повысят пенсию с 1 января. В Украине приняли госбюджет на 2024 год, согласно которому первая индексация пенсий назначена на 1 марта 2024 года. Тогда вырастут пенсии большинства.

Стало известно, кому поднимут пенсии на 2,6 тысячи грн. Прожиточный минимум для этой категории украинцев с января увеличится с 2093 до 2361 грн, а максимальная пенсия, соответственно, – в десятикратном размере.

Куда обращаться и что делать украинцам, чтобы не потерять пенсию. Украинским пенсионерам и получателям социальных выплат упростили прохождение физической идентификации, которая стала обязательной еще в 2004 году.

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