'Нормальные' выплаты, но не для всех: МОН готовит масштабные изменения в системе стипендий

Министерство образования и науки Украины планирует отменить стипендии в размере 2000 гривен и ввести новую систему выплат.

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В Минобразования хотят отменить стипендии по 2000 гривен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине планируют изменить выплату стипендий для студентов. Министерство образования и науки Украины намерен отменить стипендии в размере 2000 гривен и ввести систему выплат, которые будут полностью покрывать расходы студентов на обучение и проживание. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью NV.ua.

По его мнению, выплата 1700-2000 гривен студентам в университетах является популизмом, поскольку эти суммы не отражают реальных потребностей молодежи. По словам чиновника, эти деньги для студентов являются "приятным бонусом", а не определяющей суммой для их существования.

"Мы изменим эту систему. Теперь стипендии будут оставаться у тех, кого государство заказывает и кому покрывает 100% их обучения, кто согласится на первое гарантированное место работы и нуждается в этой стипендии. К тому же она будет увеличена до каких-то нормальных сумм, на которые можно выжить", - сказал Винницкий. видео дня

МОН планирует пересмотреть эту систему и сделать стипендии доступными для тех, кому государство полностью оплачивает обучение и которые согласны работать на первом гарантированном месте работы. Винницкий отметил, что эти деньги должны обеспечить реальные потребности студентов, а не быть "приятным бонусом".

Также замминистра сказал, что существующая система выплат за общежитие приводит к ужасному состоянию зданий, поскольку эти выплаты связаны именно с размером стипендий.

Напомним, с 1 января 2024 года Министерство социальной политики Украины вводит социальные стипендии для студентов определенных категорий. Это касается студентов высших учебных заведений, которые были в плену, заключены или пострадали из-за российской агрессии.

Также Кабмин изменил процедуру выплаты государственной помощи внутренне перемещенным лицам. Теперь лица, проживающие за границей, могут подать заявление на получение помощи в течение 15 рабочих дней после возвращения в страну.

Как сообщал Главред, украинские граждане, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие достаточного страхового-трудового стажа для получения пенсии, могут получать временную помощь, а именно социальную пенсию.

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