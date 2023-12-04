Студенты Украины будут получать социальную стипендию: кто может подать заявку

С 1 января 2024 года украинские студенты смогут получат социальные стипендии. Доступны они будет не всем, а лишь определенным категориям студентов. Детали раскрыли в Министерства социальной политики.
Как сообщает пресс-служба ведомства, правительством принято постановление, согласно которому с 1 января 2024 года социальные стипендии смогут получать студенты учреждений профессионального высшего и высшего образования, которые были в российском плену, заключены или любым другим способом лишены свободы из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, а также их дети.
Также для детей участников боевых действий упрощен список документов, на основании которых будет назначаться стипендия.
Кроме того, оптимизирована процедура получения социальной помощи для определенных категорий лиц. В частности, для:
- лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью;
- лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью.
Социальную стипендию смогут получить лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, на основании выписки из соответствующего Единого реестра лиц (Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины).
Их дети, смогут получить социальную стипендию, предоставив такую выписку или копию решения (протокола) об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Участникам боевых действий и их детям для оформления социальной стипендии достаточно будет предоставить справку о непосредственном участии в боевых действиях, если еще не оформлено удостоверение УБД.
В случае потери бумажных документов для ее назначения орган соцзащиты использует сканированную копию выписки из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией или медицинского заключения ребенка с инвалидностью.
Какие стипендии студенты получают сейчас
- Ординарная (обычная) академическая стипендия - 2 000 гривен в месяц.
- Академическая стипендия в повышенном размере за особые успехи в учебе - 2 910 гривен в месяц.
- Ординарная академическая стипендия для лиц, получающих образование по специальностям, определенным в Перечне - 2 550 гривен в месяц.
- Академическая стипендия в повышенном размере за особые успехи в обучении для лиц, получающих образование по специальностям, определенным в Перечне - 3 711 гривен в месяц.
- Именная и академическая стипендии, основанные Кабмином - 4 000 гривен в месяц.
- Именная академическая стипендия Верховной Рады - 4 400 гривен в месяц.
- Академическая стипендия Президента Украины - 4 400 гривен в месяц.
- Социальная стипендия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4 250 гривен в месяц.
- Социальная стипендия для лиц среди детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4 026 гривен в месяц.
- Социальная стипендия для других получателей социальных стипендий - 1 180 гривен в месяц.
Как сообщал Главред, граждане Украины имеют право получать несколько видов социальной помощи одновременно ‒ это не запрещается законодательством. Юристы раскрыли детали.
Напомним, в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.
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