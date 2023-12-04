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Студенты Украины будут получать социальную стипендию: кто может подать заявку

Анна Ярославская
4 декабря 2023, 11:10
Кабинет министров принял постановление, согласно которому с 1 января 2024 года социальные стипендии смогут получать некоторые категории студентов.
Студенты, стипендия
Украинские студенты будут получать социальную стипендию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

С 1 января 2024 года украинские студенты смогут получат социальные стипендии. Доступны они будет не всем, а лишь определенным категориям студентов. Детали раскрыли в Министерства социальной политики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, правительством принято постановление, согласно которому с 1 января 2024 года социальные стипендии смогут получать студенты учреждений профессионального высшего и высшего образования, которые были в российском плену, заключены или любым другим способом лишены свободы из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, а также их дети.

Также для детей участников боевых действий упрощен список документов, на основании которых будет назначаться стипендия.

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Кроме того, оптимизирована процедура получения социальной помощи для определенных категорий лиц. В частности, для:

  • лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью;
  • лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью.

Социальную стипендию смогут получить лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, на основании выписки из соответствующего Единого реестра лиц (Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины).

Их дети, смогут получить социальную стипендию, предоставив такую выписку или копию решения (протокола) об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Участникам боевых действий и их детям для оформления социальной стипендии достаточно будет предоставить справку о непосредственном участии в боевых действиях, если еще не оформлено удостоверение УБД.

В случае потери бумажных документов для ее назначения орган соцзащиты использует сканированную копию выписки из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией или медицинского заключения ребенка с инвалидностью.

Какие стипендии студенты получают сейчас

  • Ординарная (обычная) академическая стипендия - 2 000 гривен в месяц.
  • Академическая стипендия в повышенном размере за особые успехи в учебе - 2 910 гривен в месяц.
  • Ординарная академическая стипендия для лиц, получающих образование по специальностям, определенным в Перечне - 2 550 гривен в месяц.
  • Академическая стипендия в повышенном размере за особые успехи в обучении для лиц, получающих образование по специальностям, определенным в Перечне - 3 711 гривен в месяц.
  • Именная и академическая стипендии, основанные Кабмином - 4 000 гривен в месяц.
  • Именная академическая стипендия Верховной Рады - 4 400 гривен в месяц.
  • Академическая стипендия Президента Украины - 4 400 гривен в месяц.
  • Социальная стипендия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4 250 гривен в месяц.
  • Социальная стипендия для лиц среди детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4 026 гривен в месяц.
  • Социальная стипендия для других получателей социальных стипендий - 1 180 гривен в месяц.

Как сообщал Главред, граждане Украины имеют право получать несколько видов социальной помощи одновременно ‒ это не запрещается законодательством. Юристы раскрыли детали.

Напомним, в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

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студенты минсоцполитики стипендии
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