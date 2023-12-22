Часть переселенцев потеряет выплаты: кому с 1 января 2024 года отменят пособие

В следующем году помощь автоматически продлевается для определенной категории украинцев.

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Часть переселенцев потеряют выплаты / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Минсоцполитики сообщили, что все ВПЛ, которые сейчас получают помощь, будут получать ее и в следующем году. Помощь будет продолжаться автоматически на 6 месяцев, то есть с 1 августа 2023-го по 31 января 2024-го.

Сумма помощи для всех лиц, проживающих в Украине и есть ВПЛ - 2 тыс. грн, для людей с инвалидностью и детей - 3 тыс. грн. при начислении помощи учитывается постоянное пребывание человека в Украине, но не в родном городе, и его материальное состояние, передают Факты.

В следующем году помощь автоматически продлевается для тех украинцев, чье имущественное состояние нуждается в дополнительной поддержке, и отменяется для лиц, чье материальное состояние позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

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Также денежные выплаты не будут продолжаться лицам, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.

находятся в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

есть ВПЛ, вернувшиеся к заброшенному месту жительства.

"Получать выплаты, даже находясь за границей, могут люди, находящиеся в служебной командировке, на лечении или реабилитации, оздоровлении детей, стажировке. Эти пункты должны быть подтверждены документально", - заявили в министерстве.

Кому отменят выплаты ВПЛ в 2024 году

Согласно постановлению Министерства социальной политики, денежные выплаты отменят людям, чье материальное состояние позволяет совершать существенные покупки и делать инвестиции.

Отменят выплаты ВПЛ в 2024 году гражданам, которые:

приобрели земельную квартиру, дом или участок на сумму более 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ);

имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или которые не являются оккупированными;

приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тыс. грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;

имеют на депозитном банковском счете средства на общую сумму более 100 тыс. грн.

Если по результатам проверки ВПЛ через государственные реестры будет принято решение о прекращении денежной помощи, лицо будет уведомлено по электронной почте, телефонным звонком или средствами электронного оповещения Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).

Выплаты переселенцам: что известно

Напомним, что Правительство изменило порядок выплат для ВПЛ. На заседании Кабинета Министров Украины 21 ноября были внесены изменения в ряд правительственных постановлений касающихся внутренне перемещенных лиц.

4 страны отменят помощь украинцам и прекратят выплаты льгот. По информации DW, Германия планирует прекратить финансовую поддержку беженцев и сократить выплаты с 2024 года.

Кабмин планирует продолжить выплаты для переселенцев в 2024 году. В Минреинтеграции подчеркнули, что вопрос очень актуален, поскольку постановлением правительства предусмотрено прекращение выплат для части переселенцев с 1 февраля 2024 года.

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