Кабмин планирует продлить выплаты для переселенцев в 2024 году: кого коснется

В украинском правительстве хотят согласовать постановление, которое предусматривает продление выплат для части переселенцев в 2024 году.

https://glavred.info/economics/kabmin-planiruet-prodlit-vyplaty-dlya-pereselencev-v-2024-godu-kogo-kosnetsya-10525685.html Ссылка скопирована

В Кабмине обсуждают проект постановления насчет продолжения выплат уязвимым категориям переселенцев. / Коллаж Главред. Pixabay, УНИАН

В украинском правительстве хотят согласовать документ, который предусматривает продление выплат для части переселенцев в 2024 году. Об этом сказано в заявлении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Как отметили чиновники, под председательством руководительницы ведомства Ирины Верещук прошло совещание во время участия представителей Минреинтеграции, Минсоцполитики, Минфина, Мининфраструктуры и Государственного центра занятости. На совещании обсуждали проект постановления насчет продолжения выплат уязвимым категориям переселенцев.

В Минреинтеграции подчеркнули, что вопрос является очень актуальным, поскольку постановлением правительства предусмотрено прекращение выплат для части переселенцев с 1 февраля 2024 года.

видео дня

В правительстве хотят автоматически продлить выплаты переселенцам еще на полгода для:

лиц, которые потеряли трудоспособность, или пенсионеров с низким уровнем пенсии;

лиц с инвалидностью или лиц, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"Мы должны поддерживать внутренних переселенцев. Но к вопросу продолжения выплат ВПЛ нужно подойти взвешенно. Чтобы сфокусировать государственную помощь именно на тех, кто больше ее нуждается", - отметила чиновница.

Напомним, что вице-премьер-министр Ирина Верещук рассказала, кого из переселенцев ждет увеличение выплат. Именно благодаря оптимизации расходов на социальные выплаты, правительство планирует увеличить денежную помощь для некоторых переселенцев.

Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл детали повышения выплат пенсионерам. В следующем году планируют сделать индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной. В начислении пенсий будет введена балльная система.

Вас могут заинтересовать такие тексты:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.