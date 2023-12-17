Кабмин планирует продлить выплаты для переселенцев в 2024 году: кого коснется

В украинском правительстве хотят согласовать документ, который предусматривает продление выплат для части переселенцев в 2024 году. Об этом сказано в заявлении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
Как отметили чиновники, под председательством руководительницы ведомства Ирины Верещук прошло совещание во время участия представителей Минреинтеграции, Минсоцполитики, Минфина, Мининфраструктуры и Государственного центра занятости. На совещании обсуждали проект постановления насчет продолжения выплат уязвимым категориям переселенцев.
В Минреинтеграции подчеркнули, что вопрос является очень актуальным, поскольку постановлением правительства предусмотрено прекращение выплат для части переселенцев с 1 февраля 2024 года.
В правительстве хотят автоматически продлить выплаты переселенцам еще на полгода для:
- лиц, которые потеряли трудоспособность, или пенсионеров с низким уровнем пенсии;
- лиц с инвалидностью или лиц, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью;
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
"Мы должны поддерживать внутренних переселенцев. Но к вопросу продолжения выплат ВПЛ нужно подойти взвешенно. Чтобы сфокусировать государственную помощь именно на тех, кто больше ее нуждается", - отметила чиновница.
Напомним, что вице-премьер-министр Ирина Верещук рассказала, кого из переселенцев ждет увеличение выплат. Именно благодаря оптимизации расходов на социальные выплаты, правительство планирует увеличить денежную помощь для некоторых переселенцев.
Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл детали повышения выплат пенсионерам. В следующем году планируют сделать индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной. В начислении пенсий будет введена балльная система.
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