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Помощь продлят: какие категории ВПЛ смогут получить выплаты в 2024 году

Елизавета Бельмас
14 декабря 2023, 13:30
В Украине продлят предоставление помощи внутренне перемещенным лицам.
Какие категории ВПЛ смогут получить выплаты в 2024 году
Какие категории ВПЛ смогут получить выплаты в 2024 году / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В правительстве прорабатывают возможность продления предоставления помощи и выплат некоторым категориям ВПЛ. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Несмотря на постановление КМУ №709 от 11 июля 2023 года, которое предусматривает прекращение выплат определенным категориям ВПЛ с 1 февраля 2024 года, отдельные граждане всё же продолжат их получать.

Кому продолжат выплаты после обращения

Правительство Украины провело совещание, чтобы согласовать положения проекта постановления о продлении выплат уязвимым категориям граждан из числа ВПЛ. Цель этого проекта - поддержать самые незащищенные категории ВПЛ, которым была предназначена госпомощь на проживание до 1 августа 2023 года.

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В эту категорию входят:

  • пенсионеры с низкой пенсией
  • лица, которые потеряли трудоспособность
  • люди с инвалидностью, тем, кто присматривает за детьми с инвалидностью
  • дети-сироты
  • дети, родители которых лишены опеки

Также на сейчас обсуждается продление выплат помощи особо уязвимым категориям ВПЛ после подачи нового заявления.

Кому продолжат выплаты без обращения

Согласно постановению КМУ №332, выплаты ВПЛ могут назначить повторно на шесть месяцев даже без специального обращения. Сделают это для тех, кто впервые обратился за помощью в виде выплат после 1 августа 2023 года.

То есть, некоторым ВПЛ выплаты будут продолжать автоматически на полгода с 1 февраля 2024 года. Однако есть одно условие. Среднемесячный совокупный доход в семье ВПЛ не должен превышать 4 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

ВПЛ в Украине

Напомним, почти 200 тысяч внутренне перемещенных лиц будут лишены государственной помощи. Категории украинцев, находящихся под угрозой, в эфире телемарафона назвала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Также немецкая организация Arbeiter Samariter Bund (ASB) оказывает денежную помощь украинским временно перемещенным лицам – в двух областях (Ивано-Франковской и Львовской). Как говорят сотрудники организации – для того, чтобы получить помощь, нужно заполнить и отправить анкету.

Помимо прочего, кабинет Министров Украины внес изменения в несколько правительственных постановлений по учету внутренне перемещенных лиц и выплаты им государственной помощи. Теперь лица, проживавшие за границей в течение определенного времени, могут подавать заявки на назначение выплат через 15 рабочих дней с момента возвращения в страну.

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ВПЛ
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