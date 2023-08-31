Почти 200 тысяч ВПЛ будут лишены помощи: кто останется без денег

Без финансовой помощи от государства останутся украинцы, выехавшие за пределы страны, и не только.

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Некоторые ВПЛ будут лишены государственной помощи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Почти 200 тысяч внутренне перемещенных лиц будут лишены государственной помощи. Категории украинцев, находящихся под угрозой, в эфире телемарафона назвала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Без помощи останутся почти 180 тысяч украинцев. Такое решение приняли после того, как была проведена тщательная проверка.

Сообщается, что 109 тысяч ВПЛ находятся за границей, поэтому будут лишены помощи. Еще 10 тысяч человек оказались в реестрах ЗАГСа как умершие, но до сих пор на них приходят выплаты.

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Кроме того, были случаи, когда 2 члена семьи подали документы на выплаты для одних и тех же детей. Таких семей почти 60 тысяч.

Напомним, в августе 2023 года начали работать новые правила выплат внутренне переселенным лицам, которые были утверждены Кабмином в прошлом месяце лета. Как уточняют в Министерстве социальной политики, речь идет об изменениях в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ.

Ранее Главред также писал о том, кому отменили выплаты ВПЛ.

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