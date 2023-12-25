Почти до середины 2024 года: кому из ВПЛ могут автоматически продлить выплаты

Финансовую помощь могут автоматически продлить для части ВПЛ через несколько обстоятельств.

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Кому из ВПЛ могут автоматически продлить выплаты/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Минсоцполитики предлагают автоматически продолжить финансовую помощь для некоторых категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В ведомстве отмечают, что с 1 февраля 2024 года часть ВПЛ не будет получать указанные выплаты.

"В связи с тем, что часть внутренне перемещенных лиц с 1 февраля не будут получать указанные выплаты, Минсоцполитики разработало проект постановления о продлении выплаты помощи тем ВПЛ, которые получали ее до 1 августа 2023 г. и период выплат для которых завершается в конце января 2024 г.", – говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что не все ВПЛ после перемещения смогли интегрироваться в новые общины, а семьи с детьми или с лицами с инвалидностью, которые живут в зоне активных или возможных боевых действий, не имеют возможности отдавать детей в садики. При этом школы в таких регионах преимущественно работают в онлайн-формате, а поскольку дети учатся из дома, это уменьшает возможность для родителей или других членов семьи трудоустроиться.

В Минсоцполитики предложили продлить финансовую помощь для некоторых ВПЛ из-за следующих обстоятельств:

инвалидность;

на новом месте возникают трудности с трудоустройством;

в зонах активных или возможных боевых действий невозможно устроить детей в садик, школы работают онлайн и за детьми нужен уход дома.

"Поэтому проект постановления предлагает продлить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться из-за объективных обстоятельств, одновременно совмещая это с предоставлением важных социальных услуг (прежде всего, услуг по уходу за детьми, таких как "муниципальная няня"), а также стимулируя трудоспособных членов таких семей искать работу, обращаться за грантовые программы для начала собственного дела, проходить переобучение и т.д.", – говорится в сообщении ведомства.

Но это предложение сейчас находится на стадии постановления, которое еще даже не утвердил Кабмин.

В ведомстве предлагают продолжить выплаты таким категориям ВПЛ:

пенсионерам;

лицам, не имеющим возможности трудоустроиться по объективным причинам, в частности, тем, кто ухаживает за детьми;

безработным, но только если они будут искать работу, начнут собственное дело или будут проходить переобучение.

Напомним, выплаты для ВПЛ сейчас составляют 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех остальных.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от войны украинцы получат по 6,6 тыс. грн. Внутренне перемещенные лица и украинцы, пострадавшие от войны, смогут получить материальную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту". Размер пособия составляет 2220 грн на человека в месяц и выплачивается в течение трех месяцев.

Также ранее сообщалось, кого из переселенцев в 2024 году лишат выплат. В Украине, где в начале осени изменили правила обращения внутренне перемещенных лиц за государственной помощью, определенные категории ВПЛ с 2024 года лишат выплат на проживание.

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