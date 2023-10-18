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Пострадавшие от войны украинцы получат по 6,6 тыс. грн: кто может претендовать

Анна Ярославская
18 октября 2023, 12:25 обновлено 18 октября, 12:28
Размер пособия составляет 2220 грн на человека в месяц и выплачивается в течение трех месяцев.
Переселенцы, соцвыплаты
Переселенцы и пострадавшие от войны украинцы получат новые соцвыплаты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Внутренне перемещенные лица и украинцы, пострадавшие от войны, смогут получить материальную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту".

Размер пособия составляет 2220 грн на человека в месяц и выплачивается в течение трех месяцев, сообщает пресс-служба горсовета Сум.

Помощь оказывается людям, которые еще не получали международную денежную помощь, имеют доход менее 5400 грн на члена семьи.

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Чтобы получить денежную помощь, нужно принадлежать к одной из следующих категорий населения:

  • переселенцы, переместившиеся после 24 февраля 2022;
  • лица, не перемещавшиеся после 24 февраля 2022 года, но пострадавшие от военных действий (например, полностью или частично разрушенное жилье/имущество, причинение существенного вреда здоровью, смерть близких);
  • люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но вернулись на постоянное место жительства (в частности, из-за границы).

Также необходимо наличие одного из следующих критериев уязвимости (для трех вышеперечисленных категорий):

  • семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
  • семья, которую возглавляет один одинокий/ несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
  • семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющими: инвалидность, хронические заболевания;
  • приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, которые разлучены с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Так, украинцам в течение трех месяцев будут предоставлять по 2220 грн на человека. То есть в целом украинская семья сможет получить 6 660 грн.

Справка. Благотворительный фонд "Право на защиту" является партнером в сфере регистрации на получение денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев.

Как сообщал Главред, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что в Украине в результате проверок внутренне перемещенных лиц более 140 тысяч переселенцев были лишены соцвыплат из-за несоответствия критериям.

Ранее мы писали о том, кого из переселенцев ждет увеличение выплат. Именно благодаря оптимизации расходов на социальные выплаты, правительство планирует увеличить денежную помощь для некоторых переселенцев.

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