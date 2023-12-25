Развяжет руки ВСУ: уничтожение российских самолетов изменит ситуацию на фронте

Ликвидация российских самолетов может помочь ВСУ уже сейчас действовать иначе.

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Как уничтожение российских самолетов изменит ситуацию / коллаж: Главред, фото: 115 ОБ, УНИАН

У ВСУ может появиться возможность свободных действий в ближних тыловых районах правого берего Херсонщины и, конечно, на Левобережье тоже. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

Согласно данным ISW, благодаря уничтожению российских самолетов, на фронте значительно сократилось использование планирующих бомб и в целом авиационная активность. В частности, на юге Украины.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат и военный обозреватель Константин Машовец, как сообщает издание NV, также заявили, что оккупанты ограничили использование авиации и возле оккупированного Крыма.

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Как уничтожение авиации поможет ВСУ

В институте изучения войны собщили, что новое сокращение ударов планирующими бомбами в Херсонской области может дать Силам Украины возможность более свободных действий в Херсонской области, а также защитить свои позиции на Левобережье, откуда в последствии - начать проводить будущие операции, в случае такого выбора командованием.

Ранее стало известно, что для того, чтобы оставить свои самолеты на расттоянии от 50 до 70 километров до линии боевого соприкосновения, россияне используют планирующие бомбы. Однако теперь, после потерь своей авиации, уменьшение использования бомб свидетельствует о том, что российская армия обеспокоена ПВО Украины.

Уничтожение российской авиации

Напомним, 22 декабря представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были уничтожены украинскими военными. Эти самолеты давно не появлялись в статистике потерь РФ.

Также, аналитики Института изучения войны заявили, что сбитие Силами обороны Украины сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российских оккупантов вызвало в стране-агрессоре значительное беспокойство.

Помимо этого, 24 февраля, под конец дня, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Позже, утром 25 декабря в Генштабе ВСУ также добавили, что уничтожен и ещё один Су-34.

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