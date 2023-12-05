У Украины может появиться возможность бить ракетами по России - СМИ

Украина работает над усовершенствованием противокорабельной ракеты "Нептун", которой в апреле 2022 года ВСУ уничтожили крейсер "Москва" в Черном море. Такое заявление накануне сделал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
Впрочем, Гаврилюк не стал раскрывать ее характеристики, только назвав ракету "длинным "Нептуном" и подчеркнув, что это будет дальнобойное средство поражения.
Аналитики Defense Express предполагают, что речь идет об адаптации ракеты Р-360 комплекса "Нептун" для уничтожения наземных целей.
Каковы характеристики "длинного "Нептуна"?
Вероятная дальность такой ракеты может достигать 400 км (вместо 300 км в противокорабельной версии) и боевая часть - 350 кг (вместо 150 кг). Хотя не исключено, что это не окончательные характеристики модифицированной ракеты, отмечают эксперты.
Кроме того, продолжают аналитики, ранее сообщалось, что ракета использует систему самонаведения с тепловизионным изображением для поиска и захвата цели на основе предыдущего загруженного изображения, и что, конечно, ракета использует ту же пусковую, что и для противокорабельной версии.
В целом Украина планирует потратить на "ракетное вооружение и боеприпасы" в 2024 году 175 млрд гривен, львиная доля пойдет на производство собственного вооружения.
Украине критически не хватает вооружения
Накануне в США признали нехватку средств на финансирование помощи Украине. В частности, как писал Financial Times, директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг заявила, что средства иссякнут уже к концу 2023 года. И это, по ее словам, сделает невозможным дальнейшее сопротивление ВСУ российским захватчикам.
Все это происходит на фоне повышения активности боев на всех направлениях фронта и увеличения численности российских войск. Как метко отметил представитель Совбеза США Джон Кирби, "Путин буквально разбрасывается человеческим мясом". Также это свидетельствует о намерении России продолжать войну и в конечном итоге достичь своих целей по оккупации территории Украины.
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