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Освобождение ВСУ территорий и распад России: Тука назвал оптимальный сценарий

Андрей Ганчук
4 декабря 2023, 21:28
Гораздо лучше, если Украина освободит свои территории в результате распада или гражданской войны в России, сказал бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.
Тука, распад России
Чем быстрее начнется освобождение территорий Украины, тем скорее начнется падение РФ - Тука / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Чем быстрее начнется освобождение ВСУ оккупированных территорий Украины, тем скорее запустятся процессы, связанные с распадом страны-агрессора России. Хотелось бы, чтобы украинские территории были возвращены благодаря распаду российского государства, а не в ходе боевых действий, которые приводят к потерям. Об этом заявил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что освобождение территорий Украины напрямую связано с процессами распада России.

"Чем быстрее начнутся процессы освобождения оккупированной территории, тем скорее начнутся дезинтеграционные процессы внутри самой России", - отметил Тука.

Он акцентировал внимание на том, что было бы гораздо лучше, если бы украинские территории были освобождены не в результате боевых действий, а по причине острых кризисных явлений в России.

"Надо честно признавать, что любые активные военные действия несут большие потери. Конечно, я бы хотел, чтобы освобождение наших территорий произошло не благодаря активным боевым действиям и потерям сотен тысяч жизней наших ребят, а благодаря физическому уничтожению Путина, распаду России на составляющие и гражданской войне в РФ. Этого я хотел бы гораздо больше, чем победы ВСУ невероятно высокой ценой", - подчеркнул Георгий Тука.

Ранее генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун оценил сценарий распада России. По его мнению, республики Якутия, Татарстан, Башкортостан или Северный Кавказ в один момент могут объявить о своем суверенитете, и тогда Российская Федерация, как единое государство, развалится.

Военный эксперт Роман Свитан назвал сценарий распада РФ. Как полагает он, вариант развития событий возможен в том случае, если сами республики заявят о своем суверенитете. Сценарий может быть похож на распад Советского Союза.

Смотрите чат с Георгием Тукой на Главреде:

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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Георгий Тука война России и Украины распад России
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