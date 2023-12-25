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"Не месяц и не год": военный дал прогноз, когда закончится война в Украине

Алёна Воронина
25 декабря 2023, 10:09
Если Украине не удастся переломить ход войны, то боевые действия могут заморозиться, а пока будут продолжаться переговоры, РФ будет готовить новое наступление.
Украинские военные, военный Мактавиш
Военный дал прогноз, когда закончится война в Украине/ коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ, скрин

Украина должна найти решение, как переломить ход войны. Если не удастся найти решение, как это сделать, то война будет тянуть еще долго – не месяц и не год, а еще очень много времени.

Такое мнение высказал бывший боец "Азова", боец 3 ОШБр и инструктор "военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца" с позывным "Мактавиш" в интервью TSN.UA. Он отметил, что большинство украинцев в глубине души это понимает, но не хочет этого.

"Потому что у нас реально такой менталитет, что мы хотим всё и сразу. Если я сейчас что-то делаю, я хочу видеть результат прямо завтра. Оно так не будет, к сожалению. Потому что война – это война двух сторон. Как бы мы эффективно не наступали, не уничтожали врага, враг так же учится и предпринимает какие-то контрдействия. Большинство людей понимает, что это игра надолго, что мы должны сплотиться и очень тщательно работать в этом направлении", – отмечает военный.

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Он отметил, что война очень динамична: украинские военные могут в один день находиться на одних позициях, а через неделю несколько успешных операций могут изменить ход войны. Но опасность в том, что российские оккупанты своими действиями также могут изменить ход войны в свою пользу. Поэтому нужно искать пути для эффективного уничтожения врагов.

По словам "Мактавиша", уже не получается воевать за советскими книгами. Уже не получается вести боевые действия большим скоплением людей и техники, ведь есть FPV. Военный отмечает, что сейчас мы застопорились и ищем способ, как изменить ход этой войны. Но российские оккупанты также ищут ответ на этот вопрос со своей стороны.

"Мактавиш" отметил, что сейчас украинские военные стоят в обороне и монотонно "стирают" российский наступательный ресурс. Но когда придет время, когда российские оккупанты будут перегруппировываться, нам нужно будет что-то сделать, провести какие-то операции для того, чтобы переломить ход войны.

"Если этого не будет сделано, война будет тянуться еще долго и долго. Люди должны понимать, что это не месяц, не год, это еще очень много времени. Если мы не найдем решения, и Россия тоже не сможет, мы остановимся на этих позициях, это затянется на вопрос переговоров, замораживания конфликта. Для нас это будет минус, для России – плюс", – говорит "Мактавиш".

Он отметил, что Украина не будет получать помощь от Запада и придется "работать" своими ресурсами. А страна-агрессор Россия может воспользоваться этим временем, чтобы подготовиться, и через несколько лет может прийти к нам снова, с новым потенциалом и новыми захватническими желаниями.

Война в Украине

Напомним, РФ в ночь на понедельник, 25 декабря, атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. Оккупанты запустили 31 беспилотник и две ракеты, украинской ПВО удалось сбить 28 вражеских дронов-камикадзе и обе ракеты.

Также ранее сообщалось, что украинская ПВО уничтожила 2 российских самолета Су-34 и Су-30 за сутки. Бомбардировщик Су-34 был уничтожен в Донецкой области, а истребитель Су-30 – над Черным морем.

Напомним, в американском Институте изучения войны (ISW) отмечали, что уничтожение российских самолетов изменит ситуацию на фронте. У ВСУ может появиться возможность свободных действий в ближних тыловых районах правого берега Херсонщины и, конечно, на левобережье тоже.

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война в Украине ВСУ вторжение России
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