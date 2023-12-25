РФ атаковала Украину 'Шахедами': в Генштабе рассказали детали

Оккупанты запустили 31 беспилотник, украинской ПВО удалось сбить 29 вражеских дронов-камикадзе.

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РФ атаковала Украину "Шахедами"/ коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скрин

Российские захватчики в воскресенье, 24 декабря, выпустили по Украине 31 дрон-камикадзе "Шахед".

Украинская противовоздушная оборона сбила 29 вражеских беспилотников. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 29 ударных БпЛА уничтожены", – говорится в сообщении ведомства. видео дня

Напомним, вечером 24 декабря в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога. Сообщалось, что взрывы слышали в Херсонской и Одесской областях.

ПВО уничтожила вражеских 28 дронов и 2 ракеты

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что в ночь на понедельник, 25 декабря, российские захватчики запустили по Украине 31 ударный дрон "Шахед" из районов Чауда, Балаклава (Крым) и две авиационные ракеты.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 28 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей. Во время воздушного нападения враг также применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Обе уничтожены", – отметили в Воздушных силах.

Также за минувшие сутки были уничтожены два вражеских самолета: один Су-34 – в Донецкой области и один Су-30СМ – над акваторией Черного моря.

Атаки дронами по Украине

Напомним, 22 декабря РФ атаковала дронами Николаевщину и Одесчину. В Николаевской области беспилотник попал в инфраструктурный объект, в Одесской области обломки дрона упали на зернохранилище.

В ночь на 23 декабря оккупанты устроили ночную атаку "Шахедами". Все девять "Шахедов" были уничтожены силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей.

Военный эксперт Игорь Романенко рассказал, когда ждать новых ударов РФ по Киеву. Оккупанты атакуют столицу Украины по нескольким причинам. Первая - морально-психологическое давление на Киев и киевлян.

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