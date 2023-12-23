"Нужно готовиться к худшему": эксперт рассказал, когда ждать новых ударов РФ по Киеву

Оккупанты атакуют столицу Украины по нескольким причинам. Первая - морально-психологическое давление на Киев и киевлян.

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Игорь Романенко рассказал, в чем смысл атак на Киев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, КМВА

Воздушные атаки РФ на Киев будут продолжаться, и нужно готовиться к худшему варианту. Целью врага может стать правительственный квартал или другие важные сооружения в городе.

Как рассказал военный эксперт Игорь Романенко в интервью ТСН, оккупанты атакуют столицу Украины по нескольким причинам. Первая - морально-психологическое давление на Киев и киевлян.

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"Враг четко осознает, что Киев – это центр принятия решений. Они ведь не просто так начинали военные действия и были полностью сосредоточены на захвате столицы. В военно-политическом плане, для Путина, это имеет большой смысл. Поэтому они продолжают реализовывать это сейчас путем нанесение ударов с воздуха, при этом практически никогда не забывая столицу", - сказал Романенко.

Вторая причина в том, что враг пытается максимально истощить нашу систему ПВО. Для этого РФ запускает "Шахеды", хотя точность попадания дронов далеко не высока.

По мнению эксперта, атаки на Киев вряд ли прекратятся, поэтому нужно проработать несколько возможных сценариев развития событий, в том числе, быть готовыми к худшему.

"Я думаю, что следует ожидать продолжения новых атак на столицу. В прошлом году массированные атаки врага были под Новый год, когда наносились ракетные удары и были мощные попытки пройти нашу ПВО дронами. Поэтому это может повториться. У россиян есть для этого до 900 ракет разных типов, они их могут использовать. Поэтому нам следует быть готовым к продолжению воздушной борьбы", — сказал Романенко.

Эксперт назвал вероятные цели воздушных атка россиян в Киеве.

"Можно, конечно, предположить, что враг хочет попасть в Киеве, например, по правительственному кварталу или в другие важные сооружения, интересующие их после проведения разведки, и для этого им не жаль дронов, но учитывая их неточность в применении, мне кажется, что россиянам безразлично, куда попадать. Поскольку уже сам факт нанесения удара по Киеву имеет, как минимум, морально-психологическую важность в расчетах врага", — отметил Романенко.

Атаки дронов на Украину

Российские оккупанты в ночь на 23 декабря атаковали Украину дронами. Защитники украинского неба сбили все вражеские цели в Одесской и Хмельницкой областях.

В ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар, есть пострадавшие.

В ночь на 21 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Силы ПВО уничтожили 34 ударных дрона из 35, запущенных россиянами.

В ночь на 20 декабря в Харькове прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. По предварительной информации, произошло по меньшей мере два попадания. Ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо.

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