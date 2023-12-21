Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО сбили 34 российских "шахеда"

Оккупанты атаковали с трех направлений: Чауда – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск, Курск – Россия.

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РФ выпустила по Украине более 30 ударных дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 21 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Силы ПВО уничтожили 34 ударных дрона из 35, запущенных россиянами.

Как сообщают Воздушные Силы ВСУ в Telegram, военные РФ выпустили по Украине 35 беспилотников Shahed-136/131. Они атаковали с трех направлений: Чауда – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск, Курск – Россия.

Атака дронов происходила волнами в разное время в период с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря.

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"Этой ночью на разных направлениях защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БпЛА противника", - сообщили в Воздушных Силах.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.

Силы ПВО сбили 34 дрона / t.me/kpszsu

К отражению воздушного нападения привлекалась тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Как сообщал Главред, в ночь на 20 декабря в Харькове прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. По предварительной информации, произошло по меньшей мере два попадания. Ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо.

Вечером 19 декабря в Киеве была пятая воздушная атака в декабре и вторая подряд – из-за атаки дронов. Силами и средствами ПВО все вражеские дроны были поражены еще на подлете к Киеву. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

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