Ночные взрывы в Киеве: РФ атаковала дронами, возник пожар, есть пострадавшие

В двух районах столицы есть разрушения из-за падения обломков сбитых дронов.

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В результате атаки дронов на Киев есть разрушения / Коллаж: Главред, фото: dsns_telegram

В ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар, есть пострадавшие. В ГосЧС рассказали о последствиях вражеской атаки на столицу.

В Соломенском районе в результате вражеских обстрелов возникло возгорание на 24 этаже жилого дома. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В трех квартирах - частичное разрушение стен на 24-26 этажах и еще в трех — выбиты окна.

По предварительным данным, пострадали два человека, один человек — госпитализирован. Информация о пострадавших уточняется.

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В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в комнате на втором этаже двухэтажного частного недостроенного дома. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

Что говорят в КГВА

В Киевской городской военной администрации уточнили, что нынешняя атака - это третий удар дронами по столице за последние 6 дней.

"Снова те же Shahed, и снова попытки повредить инфраструктуру города и жилые дома. Один из дронов наделал беды в Соломенском районе Киева. Там,в многоэтажном жилом доме возникло возгорание на верхних этажах, в трех квартирах частичное разрушение стен и еще в трех – выбиты окна", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, два человека пострадали, у них ушибы мягких тканей и резаные раны, один человек госпитализирован.

В Дарницком районе в результате падения обломков дрона возник пожар в двухэтажном частном доме. Без пострадавших.

В Голосеевском районе вследствие падение обломка обошлось без разрушений и пострадавших.

Как сообщал Главред, в ночь на 21 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Силы ПВО уничтожили 34 ударных дрона из 35, запущенных россиянами.

В ночь на 20 декабря в Харькове прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. По предварительной информации, произошло по меньшей мере два попадания. Ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо.

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