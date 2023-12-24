Бои за левобережье Херсонщины: войска РФ пытаются выбить ВСУ и нарываются на удары

Оккупационные войска агрессора России пытаются выбить бойцов ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра в Херсонской области. За сутки россияне совершили 23 безуспешных атаки и понесли значительные потери. Украинские военные стойко держат оборону своих позиций и наносят оккупантам ответные удары. Об этом заявили в Генеральном штабе.
В сводке Генштаба говорится о том, что украинские военные отбили атаки российских войск, которые пытались оттеснить их с плацдармов на левом берегу Днепра на Херсонщине.
"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения устойчиво держат оборону, удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику", - отмечается в сообщении.видео дня
Кроме того, за сутки Силы обороны нанесли 12 ударов по местам расположения российских оккупационных войск и поразили их военную технику и пункт управления.
"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов и зенитно-ракетного комплекса противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника", - подчеркнули в Генштабе.
Ситуация на левобережье Херсонщины
На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ в сложной ситуации с ненадежным тылом, сказала спикер ОК Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, обстановка остается тяжелой, оккупанты пытаются выбить оттуда украинские войска.
В Силах обороны раскрыли детали ситуации на левобережье Херсонщины – Наталья Гуменюк опровергла заявление Путина о якобы уничтожении ВСУ в Крынках. Когда оккупанты говорят о своих "успехах", на практике происходит обратное.
ВСУ отразили штурмы россиян на левобережье Херсонщины, сообщили в пресс-центре Сил обороны Юга Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по позициям оккупантов.
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