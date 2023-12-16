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Путину "припекает": в Силах обороны раскрыли детали ситуации на Левобережье

Алексей Тесля
16 декабря 2023, 14:45
Диктатор Владимир Путин недавно упомянул поселок Крынки на Херсонщине, напомнила Наталья Гуменюк.
Крынки
Стали известны подробности боев под Крынками / Коллаж: Главред, Фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, deepstatemap.live

Глава Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала ситуацию на левом берегу Херсонской области, где украинские защитники заняли несколько плацдармов.

Она напомнила, что недавно диктатор Владимир Путин упомянул поселок Крынки и фантазировал о якобы "уничтожении" украинской армии там. Однако это свидетельствует это в действительности об обратном, подчеркнула собеседница в комментарии Каналу 24.

По ее словам, как только россияне начинают гиперболизировано рассказывать о своих "успехах" на определенном направлении – это фактически означает абсолютно обратное.

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"Это значит, что россиянам действительно "припекает". Если даже диктатор знает о таком поселке – там ситуация достаточно непростая", – отметила Гуменюк.

Она также добавила, что если бы это действительно была победа для оккупационной армии, то они провозгласили бы это "коротко и ясно". Если они долго объясняют, то это говорит о том, что они пытаются "отвести глаза".

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты минируют важные объекты в Херсонской области. Россияне минируют объекты критической инфраструктуры, чтобы уничтожить ее, если придется отступать под натиском украинских сил.

Как сообщалось ранее, российские оккупационные войска в Херсонской области получили боеприпасы, которые датируются 50-ми годами прошлого века. Эти боеприпасы ранее хранились на складах в Ростовской области и должны были утилизироваться. Однако, вместо безопасной утилизации, российское командование передало этот опасный груз оккупантам, с целью использования его для минирования оборонительных позиций.

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Херсонская область война России и Украины Наталья Гуменюк
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