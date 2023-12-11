ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции – ISW

Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

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ВСУ продвигаются на Левобережье / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

На левом берегу Днепра Херсонской области Силы обороны Украины продолжают наземные операции, рассказали в американском Институте изучения войны.

Украинские силы удерживают позиции на Левобережье, а у Крынок ведут бои с врагом, говорится в новом отчете ISW.

Отмечается, что украинские силы продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области 10 декабря.

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По данным украинского Генерального штаба, Силы обороны удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят удары по российским позициям в этом районе.

В свою очередь российские военные пропагандисты утверждают, что бои продолжаются возле села Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона) и отмечают стабильно высокий темп украинских операций в этом районе.

Один из пропагандистов РФ утверждал, что украинские войска захватили новые позиции на Большом Потемкинском острове (на юго-западе от Херсона), хотя, по оценкам ISW, украинские войска контролируют весь этот остров.

Кроме того, минобороны страны-агрессора опубликовало кадры, на которых якобы видно, как неопределенные подразделения Воздушно-десантных войск проводят воздушную разведку украинских позиций на западном (правом) берегу Днепра.

/ understandingwar.org

Ранее сообщалось о том, что Россия сменила командование на Херсонском направлении. Руководители ВС РФ поменяли командира, который руководил на временно оккупированной Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты минируют важные объекты в Херсонской области. Россияне минируют объекты критической инфраструктуры, чтобы уничтожить ее, если придется отступать под натиском украинских сил.

Как сообщалось ранее, российские оккупационные войска в Херсонской области получили боеприпасы, которые датируются 50-ми годами прошлого века. Эти боеприпасы ранее хранились на складах в Ростовской области и должны были утилизироваться. Однако, вместо безопасной утилизации, российское командование передало этот опасный груз оккупантам, с целью использования его для минирования оборонительных позиций.

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