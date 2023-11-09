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Россия сменила командование на Херсонском направлении: планы врага раскрыты

Елизавета Бельмас
9 ноября 2023, 13:37обновлено 9 ноября, 14:20
Руководители ВС РФ поменяли командира, который руководил на временно оккупированной Херсонской области. К чему это приведет - рассказали в Силах обороны юга.
Россия сменила командование на Херсонском направлении
Россия сменила командование на Херсонском направлении / коллаж: главред, фото: скриншот DeepState, российские СМИ

Отныне на должность командира, руководящего на оккупированной Херсонщине, назначили генерала Михаила Теплинского. Об этом сообщила спикер пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По словам Гуменюк, чаще всего подобные назначения свидетельствуют о желании оккупантов поменять тактику и стратегические решения на том или ином направлении. Она утверждает, что смена командования - явный признак того, что предыдущий командир не смог оправдать ожиданий в развитии событий на левобережье Украины.

Как мы уже знаем, Силы обороны Украины стойко борятся на Херсонском направлении, выполняют боевые задачи и рейды на левобережье, что вызывает у вражеской армии неоднозначные эмоции. Наталья Гуменюк связывает смену российского командования именно с "достаточно убедительными результатами контрбатарейной борьбы".

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Также спикер пресс-центра акцентировала внимание на том, что по уже полученному ранее опыту можно понять, что Россия чаще всего меняет командование тогда, когда собирается принимать важное решение на фронте.

Ситуация на Херсонщине

Напомним, спикер пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, что оккупанты не прекращают артиллерийских обстрелов по правобережной части Херсонской области. Вооруженные силы Украины отвечают на это, пытаясь оттеснить врага подальше от реки Днепр и тем самым уменьшить удары россиян по мирному населению.

Также в Институте изучения войны появилась информация о рейдах ВСУ на левобережье Херсонской области. Силы обороны Украины перебросили ограниченное количество бронетехники на левый берег Херсонской области и продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции с участием легкой пехотной группировки примерно батальонного размера.

При этом, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что на Левобережье Херсонской области ВСУ могут действовать на трех направлениях. А именно - на двух мостах вблизи Антоновки или на плацдарме вблизи села Крынки.

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война в Украине Херсонская область война России и Украины
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