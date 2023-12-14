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ВСУ в сложной позиции с ненадежным тылом: Гуменюк о ситуации на Левобережье

Елизавета Бельмас
14 декабря 2023, 18:02
На Левом берегу Херсонщины ситуация остается тяжелой.
ВСУ в сложной позиции с ненадежным тылом
ВСУ в сложной позиции с ненадежным тылом / коллаж: Главред, фото: ОБ СТРО, УНИАН

Оккупанты на левом берегу Херсонщины и далее пытаются давить и штурмовать украинские войска, однако специфические погодные условия влияют на ситуацию и попытки оканчиваются чаще неудачами. Об этом рассказала глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Ситуация на Левобережье

Гуменюк утверждает, что украинские военные продолжают закрепляться на занятых позициях и не дают шанс врагу их оттуда выбить. При этом, продолжается и контрбатарейное противостояние и работа всех подразделений нацелена на то, чтобы личному составу на левом берегу Херсонской области было проще.

Однако несмотря на стойкость, украинская армия в более проигрышной позиции, нежели российская. Всё дело в том, что Днепр за плечами ВСУ - это ненадежный тыл, работа в таких условиях невероятно тяжелая.

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Ситуация на Левобережье у оккупантов

Также Гуменюк рассказала, что у российских военных всегда сезонно падают настроения, а неудобные погодные условия это психологическое состояние ещё и усиливают.

"Хандра у них сезонная. Многие из них рассчитывали быть уже в каких-то отпусках и поехать домой, а здесь приходится грызть мерзлую землю и обустраивать новые рубежи обороны",- подчеркнула начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Также известно, что оккупанты пробуют обустраивать рубежи варварским способом. Они выгоняют местных из собственных домов и заселяются в них. Иногда они могут оставить хозяевам комнату или верхние этажи многоэтажек.

Ситуация на фронте

Напомним, В отчете Министерства обороны Великобритании рассказали, что дивизия российских десантников понесла чрезвычайно большие потери при попытке выбить украинские силы возле села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Также, военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев объяснил важность контроля над терриконом в Горловке, вероятно, имея в виду насыпь возле шахты имени Гагарина, которая была освобождена 12 декабря 2023 года. Военный рассказал, что террикон или любая высота очень важна для Вооруженных Сил Украины, поскольку противник располагает там противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и пытается отрезать и нанести вред украинской логистике.

Помимо прочего, России не удалось максимально использовать свои возможности для продвижения на Авдеевском и Купянском направлениях. У оккупантов недостаточный тип ресурсов. Об этом рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

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