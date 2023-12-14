'Перспектив нет': россияне не могут захватить Авдеевку - Маломуж

Россия не может взять Авдеевку и Купянск, поскольку у нее нет достаточно сил и средств для этого.

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Перспектив захватить Авдеевку у оккупантов нет / Коллаж: Главред, фото: Генеральный штаб ВСУ, Командование объединенных сил ВС Украины

России не удалось максимально использовать свои возможности для продвижения на Авдеевском и Купянском направлениях. У оккупантов недостаточный тип ресурсов. Об этом рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россия не смогла привлечь все возможности, чтобы продвинуться на Авдеевском и Купянском направлениях. Тип ресурсов у них недостаточный. Враг пытался подтянуть спецподразделения, но они не смогли выполнить задачу по захвату Авдеевки, даже бросив в десятки раз больше сил и войск. Пока задача Путина не выполнена, перспектив захватить Авдеевку у врага нет", - сказал Маломуж.

По словам генерала, сейчас враг действует в районе Степного и пытается продолжить наступление в промышленной зоне, направляя усилия на Авдеевский коксохим. Однако Вооруженным силам Украины удалось отстоять территории, совершая боковые атаки и фланговые удары, что существенно ослабило наступательный потенциал противника.

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"ВСУ отвоевали Террикон, проведя ряд боковых атак и фланговых ударов, что мощно ослабило вражеский наступательный потенциал. Ряд наших командиров отметили, что Силы обороны остановили противника. Огромные потери россиян возле Авдеевки мощно действуют на их моральный дух и останавливают врага", - подчеркнул Маломуж.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, на Авдеевском направлении оккупанты активно используют технику. По словам главы Авдеевской ВА, ВСУ готовились к этому и, несмотря на то, что оккупанты идут на штурм по всей линии фронта, линия обороны держится.

Также россияне пытаются захватить Авдеевку, ведя наступление с нескольких направлений. Глава Авдеевской городской военной администрации отметил, что в штурме используется как пехота, так и техника.

Как сообщал Главред, отчет Института изучения войны указывает на незначительное продвижение русских к юго-востоку от степного. ВСУ отбили более 50 атак российских войск в разных направлениях от Новокалинового до Северного.

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