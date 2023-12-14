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РФ продвинулась возле Авдеевки и Бахмута: что происходит на восточном фронте - ISW

Анна Ярославская
14 декабря 2023, 09:38
Силы обороны отбили по меньшей мере 51 российскую атаку, сообщили в Генштабе.
ВСУ, ВС рф
ВС РФ незначительно продвинулись вперед возле Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, МО рф

Российские оккупанты продолжают наступление возле Авдеевки и Бахмута - врагу удалось немного продвинуться вперед. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись на юго-восток от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Украинский Генеральный штаб сообщил, что Силы обороны отбили по меньшей мере 51 российскую атаку к востоку от Новокалиново и Новобахмутовки; вблизи Степного, Авдеевки, Первомайского и Невельского; а также к югу от Тоненького и Северного.

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Несколько российских блогеров утверждали, что оккупанты продвинулись в промышленной зоне (к юго-западу от Авдеевки) и к востоку от Авдеевского коксохимического завода (к северо-западу от Авдеевки), хотя ISW не видела визуальных доказательств этого утверждения.

Российский блогер также утверждал, что российские войска продолжали обстрелы вблизи Степного и к северу от Водяного.

Ситуация под Авдеевкой - карты боев
Ситуация под Авдеевкой - карты боев / understandingwar.org

Кроме того, российские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом 13 декабря и осуществили подтвержденное продвижение вперед.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили по меньшей мере пять российских атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки.

Несколько российских военных блогеров утверждали, что войска РФ продвинулись на северо-восток и восток от Богдановки и контролируют участок дороги Григорьевка-Богдановка (6-9 км к северо-западу от Бахмута), хотя ISW не видела визуальных доказательств этих утверждений.

Ситуация под Бахмутом - карты боев
Ситуация под Бахмутом - карты боев / understandingwar.org

Еще один блогер утверждает, что российские войска продвинулись в направлении Ивановского вдоль фронта шириной два километра и на глубину 700 метров. Аналитики ISW не могут подтвердить и это утверждение.

Офицер украинской бригады, действующей вблизи Бахмута, Алексей Тарасенко заявил, что российские силы достигают определенного прогресса на направлении Ивановского, Клищеевки и Андреевки, поскольку три недели назад российские военные развернули в этих районах "отобранных подготовленных бойцов". Недавно в этих районах российские военные начали развертывать и плохо экипированный мобилизованный личный состав, что замедляет продвижение оккупантов.

Оккупантам удалось добиться успеха на трех участках фронта

Тем временем эксперты сообщества DeepState отмечают, что врагу удалось добиться определенных успехов в трех точках на линии фронта, а именно:

  • в Харьковской области ВС РФ имеют успехи у Лимана Первого (в 8 км от Купянска);
  • в Донецкой области — у Степного (в 2 км к северо-западу от Авдеевки);
  • также военные РФ почти полностью оккупировали Марьинку к западу от Донецка.

Специалисты DeepState обозначили на онлайн-карте боевых действий участки, где россияне подвинули линию фронта. В частности, по состоянию на 14 декабря можно увидеть, что возле Лимана Первого в направлении Купянска линия фронта передвинулась на более чем 600 м.

Ситуация на Купянском направлении по состоянию на 14 декабря
Ситуация на Купянском направлении по состоянию на 14 декабря / DeepState

Изменения линии боев возле Степного сосредоточены преимущественно к северу от окраин этого населенного пункта. На данном отрезке ВС РФ прошли около 400 м.

Что происходит возле Степного
Что происходит возле Степного / DeepState

Марьинка почти полностью в руках оккупантов. Последние успехи врага — это еще "плюс" полкилометра. Бои идут на самых западных окраинах населенного пункта. Расстояние до Угледара — около 22 км, до Курахово — около 13 км.

Марьинка почти полностью оккупирована
Марьинка почти полностью оккупирована / DeepState

Ситуация на фронте - последние новости

13 декабря стало известно, что российские оккупанты захватили Авдеевскую промзону, бои идут между Ясиноватским переулком и улицей Колосова. За последние трое суток возле Авдеевки россияне проводили штурмы по меньшей мере в 16 местах, отмечают аналитики DeepState.

11 декабря российские войска продолжили штурмовать населенные пункты под Бахмутом. Из-за массированного наступления противника Силы обороны вынуждены будут перейти к обороне Часового Яра. Ситуация на фронте может пойти не на пользу Украине, подчеркивают OSINT-исследователи.

8 декабря российские оккупанты вели наступательные операции вблизи Авдеевки и захватили очистные сооружения города.

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