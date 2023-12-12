Россия нацелилась на еще один город под Бахмутом: его потеря изменит ход боев - OSINT

Ситуация на фронте может пойти не на пользу Украине, подчеркивают OSINT-исследователи.

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Продолжаются штурмы России / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

Российские войска продолжили штурмовать населенные пункты под Бахмутом. В связи с массированным наступлением противника Силы обороны вынуждены будут перейти к обороне Часового Яра, считают аналитики DeepState.

По словам OSINT-эров, захватчики добились успеха неподалеку Веселого и Хромового. Продолжались штурмовые действия врага в сторону Богдановки и поповского леса.

"Ситуация продолжает ухудшаться, можно уже утверждать, что Силы обороны начинают Часовояровскую оборонительную операцию", - говорится в сообщении команды. видео дня

Какова ситуация на других участках фронта

На Авдеевском направлении, сообщает DeepState, штурмы россиян велись на двух участках между железных дорог, на Степное, возле водонасосной станции, южнее Веселого, на северо-запад Авдеевской промзоны, на Северное, на Тоненькое, в Первомайском и восточнее Невельского.

Оккупанты захватили часть позиций.

"Плотность атак колоссальная, часть позиций потеряна, большинство атак отбито. Кроме того, россияне активизировались возле Красногоровки. Противник имел частичный успех в южной части Марьинки и возле Новомихайловки. Возле последней ситуация продолжает ухудшаться", - отмечают аналитики.

Угроза оккупации Часового Яра

Если не будут приняты важные решения для дальнейшей обороны Часового Яра, то произойдет дальнейшее ухудшение динамики боев не в пользу Украины, считают эксперты.

Ситуация на фронте 12 декабря

Несколько дней назад российские войска перешли в массированное наступление на Востоке. 10 декабря командование Восточной группировки ВСУ зафиксировало "рекорд по одновременности" штурмовых действий врага вокруг Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Победы.

В результате мясных штурмов противник потерял на этом направлении уже 14 тысяч своих солдат, заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев. Оккупанты надеются, что у них получится взять город в окружение с помощью ударов по флангам. Они хотят замкнуть "кольцо" в районе населенного пункта Ласточкино. По данным эксперта, сейчас продолжаются активные бои в населенном пункте Степовое.

В разговорах российские оккупанты признались, что намерены захватить Авдеевку к Новому году, чтобы Путину было о чем отчитываться своему населению "под елку".

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