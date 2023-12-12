Словакия резко передумала: не будет блокировать переговоры ЕС-Украина

Также в правительстве Роберта Фицо сделали важное заявление о дальнейшей помощи Украине.

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Ранее Бланар говорил противоположные вещи / Коллаж Главреда, фото: УНИАН, DENNIK N

Словакия готова поддержать открытие переговоров по вступлению Украины в ЕС на саммите в декабре, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны. При этом еще 5 декабря глава министерства Юрай Бланар утверждал, что "не представляет "при нынешних обстоятельствах" членство Украины в Евросоюзе.

"Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на предстоящем заседании Евросовета. Впрочем, впереди у нашего восточного соседа еще долгий и тернистый путь, все необходимые меры нужно не только одобрить, но и воплотить в жизнь и следить за их соблюдением", - заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

Бланар еще раз подчеркнул, что Братислава не будет оказывать Киеву военной помощи, но будет продолжать гуманитарные поставки.

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"Я повторил, что мы не будем оказывать военной поддержки на правительственном уровне, но продолжим помогать Украине гуманитарно, включая разминирование и подготовку к зиме энергетической инфраструктуры, где мы уже сделали конкретные шаги", - отметил министр.

По словам Бланара, Западу необходимо больше сосредоточиться на поиске мирных решений и заняться восстановлением Украины, что должно приблизить страну к членству в Союзе.

Помощь Словакии

Предыдущее правительство Словакии решительно поддерживало Украину и поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300 и самолеты МиГ-29.

Однако после прихода к власти пророссийского Роберта Фицо, неоднократно отмечавшегося резкими выпадами в адрес Украины, Братислава официально "свернула" поставки оружия.

В июле 2023 года Украина подписала со Словакией контракт о производстве 16 САУ "Zuzana 2". Тогда же Зеленский рассказывал, что Киев работает с оружейниками Словакии по обеспечению ВСУ снарядами и пушками. Не было известно, касается ли категорическое решение Братиславы этих договоренностей.

Впрочем уже вскоре пророссийская позиция Фицо "зашаталась". В ноябре он дал понять, что его слова о прекращении поставок оружия не повлияют на уже подписанные между Киевом и оружейниками договоренности о производстве техники.

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