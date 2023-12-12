Решение найдено: Туск анонсировал быстрое разблокирование границы с Украиной

Правительство Матеуша Моравецкого не позаботилось об интересах польских перевозчиков, подчеркнул Дональд Туск.

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Дональд Туск заявил о решении по разблокированию границы с Украиной / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, RMF FM

Новое правительство Польши нашло способ одновременно учесть интересы протестующих перевозчиков и разблокировать границу с Украиной, заявил председатель Совета министров РП Дональд Туск.

По его словам, предыдущее правительство Матеуша Моравецкого не позаботилось об интересах польских перевозчиков и отказалось от контроля за границей с Украиной во время войны, сообщает Укрінформ.

"Из простой порядочности будущие министры этого правительства сидели со мной целыми часами, после полуночи, и искали способы скорейшего решения проблемы на украинско-польской границе. Мы искали и нашли способы как можно скорее учесть потребности польских водителей и одновременно немедленно разблокировать границу Украины, которая борется и ожидает перевозки товаров с этой заблокированной автомагистрали", - подчеркнул Туск. видео дня

Блокада границы с Украиной в Польше

Ранее сообщалось о том, что в Польше снова "заблокировали" движение грузовиков. Движение грузовиков остановилось из-за одной фуры, которая якобы внезапно сломалась посреди трассы.

11 декабря стало известно, что разблокировано движение грузовиков на польско-украинской границе. Украине удалось договориться о разблокировании польско-украинской границы для движения грузовиков, которое длилось более месяца.

Как известно, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков сегодня, 6 ноября, на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

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