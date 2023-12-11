В Польше снова 'заблокировали' движение грузовиков: что произошло

Движение грузовиков остановилось из-за одной фуры, которая якобы внезапно сломалась посреди трассы.

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В Польше снова заблокировали движение грузовиков / коллаж: Главред, фото: УНИАН ​

Ситуация на границе с Польшей снова ухудшилась. После появления информации о разблокировании движения грузовиков через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", движение снова"заблокировали". Подробности рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

Он пояснил, что сейчас грузовики действительно не могут попасть в Украину. Эта ситуация возникла из-за польской фуры, которая перекрыла трассу. Поляки утверждают, что фура якобы сломалась и не может ехать дальше.

Блокирование границы Украины

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков сегодня, 6 ноября, на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

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Польша блокирует движение грузовиков из Украины. Накануне поляки начали забастовку на трех КПП, призванную отменить "транспортный безвиз" для грузовиков из Украины. Польша не принимает грузовики из Украины через пункт пропуска "Ягодин".

11 декабря стало известно, что разблокировано движение грузовиков на польско-украинской границе. Украине удалось договориться о разблокировании польско-украинской границы для движения грузовиков, которое длилось более месяца.

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