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Ситуация критическая: РФ захватила "промку" в Авдеевке и имеет успехи в Марьинке - DeepState

Яна Ставская
13 декабря 2023, 14:54
Потеря Авдеевско промзоны негативно скажется на положении соседних подразделений ВСУ.
всу, война, украинские военные
Продолжается наступление россиян на Востоке / коллаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

Российские оккупанты захватили Авдеевскую промзону, бои идут между Ясиноватским переулком и улицей Колосова, подтверждает OSINT-сообщество DeepState.

За последние трое суток возле Авдеевки россияне проводили штурмы по меньшей мере в 16 местах, отмечают аналитики.

"К сожалению, "промка" захвачена врагом, бои идут между Ясиноватским переулком и улицей Колосова. Авдеевская "промка" находится на высоте относительно самого города, соответственно ее потеря негативно скажется на оперативно-тактическом положении соседних подразделений", - поясняют эксперты.

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Продолжаются бои у Невельского. Российские оккупанты захватили южную часть Марьинки.

Кроме того, враг имел успех южнее самой Марьинки и севернее Новомихайловки. Южнее Новомихайловки враг проводит штурмовые действия, бои продолжаются.

Аналитики оценивают ситуацию по всей линии соприкосновения как критическую.

"На фоне Марьинки и Бахмута, Авдеевка еще демонстрирует стабильность. Если не провести работу над ошибками, то будет очень больно, если уже не поздно", - говорится в сообщении DeepState.

Ситуация на других участках Восточного фронта

На Сватовском направлении враг в очередной раз восстановил позиции у Ивановки, они раз за разом переходят из рук в руки. Русские наступали на Синьковку и в Серебрянском лесничестве, бои продолжаются.

Южнее Бахмута "на дачах" враг имел успех.

"Продолжаются бои за высоту 215.7, Силам обороны пока удается удержать позиции, хоть враг и занял немалую часть окопов рядом. 24 ОМБр освободила террикон шахты имени Гагарина", - подтверждают аналитики.

На Запорожском направлении ВС РФ атакуют южнее и западнее Работиного, имеют частичный успех.

Россия пошла в новое наступление

Несколько дней назад российские войска перешли в массированное наступление на Востоке. 10 декабря командование Восточной группировки ВСУ зафиксировало "рекорд по одновременности" штурмовых действий врага вокруг Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Победы.

В разговорах российские оккупанты признались, что намерены захватить Авдеевку к Новому году, чтобы Путину было о чем отчитываться своему населению "под елку".

11 декабря российские войска продолжили штурмовать населенные пункты под Бахмутом. Из-за массированного наступления противника Силы обороны вынуждены будут перейти к обороне Часового Яра. Ситуация на фронте может пойти не на пользу Украине, подчеркивают OSINT-исследователи.

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