Почти 30 единиц техники: генерал назвал направление, где РФ массово теряет танки

Россияне понесли большие потери в личном составе и технике. В частности, подразделениям ОСУ "Таврия" удалось уничтожить батальон боевой бронированной техники различных типов. Об этом в своем Телеграмме написал командующий Таврического направления бригадный генерал Александр Тарнавский.
"В целом, в операционной зоне ОСУВ Таврия, враг за прошедшие сутки нанес 3 авиаудара, провел 80 боевых столкновений и совершил 658 артобстрелов", - отметил Тарнавский
По его словам, Силы обороны Украины продолжают удерживать занимаемые позиции на Марьинском и Авдеевском направлениях ведения боевых действий.
Генерал добавил, что за минувшие сутки общие потери врага составили 401 человек.
Командующий Тарнавский также сообщил, что в Донецкой области уничтожено 25 единиц военной техники. В частности, 13 танков (пол батальона), 12 ББМ (почти пол батальона). Кроме этого, на Таврическом направлении за сутки было уничтожено еще 1 артсистему и повреждено 10 единиц техники врага.
Наступление россиян на Авдеевку
Напомним, как ранее писал Главред, Войска России вошли в город Авдеевка в Донецкой области, продвигаясь с северо-востока и захватив часть дачного поселка.
По сообщениям ISW, оккупанты успешно захватили очистные сооружения в городе.
В то же время, полковник в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан сообщил, что вблизи Авдеевки ежедневно происходят жесткие бои, оккупанты не прекращают попыток захватить город. Активные военные действия будут продолжаться до наступления важной даты в жизни Путина.
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