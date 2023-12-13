Часть конгрессменов хочет пожертвовать каникулами ради Украины - Washington Post

По мнению американских политиков, время особенно не ждет, а если затягивать данные переговоры о помощи Украине, они станут только тяжелее.

https://glavred.info/world/chast-kongressmenov-hochet-pozhertvovat-kanikulami-radi-ukraine-washington-post-10524677.html Ссылка скопирована

По мнению сенатора-демократа Майкла Беннета, для помощи Украины "время утекает" / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Офис президента

Некоторые американские конгрессмены хотят остаться в Вашингтоне, не уходить на рождественские каникулы и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании для Украины и безопасности границ США Об этом рассказали журналисты американского издания The Washington Post.

"Мы не должны уезжать отсюда, пока не выясним, как преодолеть наши разногласия, чтобы поддержать и продолжить финансирование Украины", - сказал сенатор-демократ Майкл Беннет.

По мнению демократа, "время утекает", а если затягивать эти переговоры, после завершения рождественских каникул они станут только тяжелее.

видео дня

Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни раскритиковал президента США Джо Байдена за его "пассивность" в этом вопросе.

"Президент взял на себя обязательства перед Зеленским. Чтобы выполнить это обязательство, нужно защитить границу. Если бы я был президентом, я бы выкручивал руки каждому демократу и, возможно, некоторым республиканцам, и говорил: "Делайте свою работу"", - рассказал он.

Военная помощь Украине от США

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Президент США Джо Байден, комментируя провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине, назвал это "политическим шантажом".

Издание Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениям, сообщает, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность пойти на уступки республиканцам в Сенате и поддержать пункт о безопасности границ США в законопроекте о дополнительном финансировании, чтобы предоставить новую помощь Украине и Израилю.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что США прекратят поддержку Украины, и это будет для него большим подарком. При этом если хозяин Кремля получит Украину, то на этом он не остановится - со временем армия РФ окажется на пороге НАТО. В этом случае придется начать действовать в соответствии со статьей пятой Североатлантического пакта и платить кровью американцев.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.