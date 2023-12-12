90% армии: США опубликовали секретные данные о погибших оккупантах

Америка рассекретила новые данные о войне в Украине.

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США опубликовали серкетные данные о погибших оккупантах / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Официальные лица США опубликовали данные разведки, которые стали доказательством того, что оккупанты несут огромные потери в войне, однако всё равно продолжают наступление.Об этом сообщили в CNN.

Сколько солдат потеряла Россия за время последнего наступления

По словам представителя Совета нацбезопасности Адриенн Уотсон, с начала наступления в октябре, вражеская армия понесла потери в количестве более 13 000 солдат под Авдеевкой, а также более 220 боевых машин. Это количество равно шести маневренным батальонам. Однако несмотря на это и отсутствие стратегических успехов, как утвреждает Уотсон, Путин по-прежнему не оставляет попыток завоевать Украину.

Потери российской армии в войне

Также данные американской разведки свидетельствуют о том, что Россия потеряла уже 87% сухопутных войск, которые были в строю перед вторжением в Украину. Также оккупанты потеряли две трети танков из тех, что были в наличии в начале войны.

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Согласно оценке, из 360 000 военнослужащих, вошедших в Украину, включая контрактников и призывников, Россия потеряла на поле боя 315 000 человек. Из 3500 танков было потеряно 2200. Также было уничтожено 4400 из 13 600 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, что составляет 32 процента потерь.

"По состоянию на конец ноября Россия потеряла более четверти запасов техники сухопутных войск, которые были у нее до вторжения. Это снизило сложность и масштаб российских наступательных операций, которые не смогли добиться значительных успехов на Украине с начала 2022 года", - заявили в США.

При этом, в США предупреждают, что Украина остается глубоко уязвимой в то время, как Путин будет продолжать войну, особенно по мере приближения её годовщины. Также в США не питают надежд на то, что Киев добьется каких-либо результатов в ближайшее время.

Помощь Украине от США

Напомним, у Соединенных Штатов иссякают средства на поддержку Украины. По словам представителя Совбеза США Джона Кирби, денег хватит всего на две-три недели. Такое заявление Кирби сделал в эфире CNBC во вторник, 12 декабря, в день приезда в США украинского президента Владимира Зеленского.

Также, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности, Джейк Салливан предупредил, что отсутствие финансирования для поддержки Украины в войне с Россией со стороны США ослабит способность Киева к самозащите.

При этом, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на фоне задержки решения вопроса о выделении Украине большого пакета военной помощи. Эта встреча Зеленского с законодателями на Капитолийском холме оказалась "очень продуктивной". Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

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