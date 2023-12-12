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Украина может остаться без помощи США уже через три недели: все подробности

Яна Ставская
12 декабря 2023, 18:11
Кирби дал пессимистический прогноз по поддержке Украины накануне встречи Зеленского с конгрессменами в Вашингтоне.
Украина может остаться без помощи США уже через три недели: все подробности
США до сих пор не могут договориться о дальнейшем финансировании ВСУ / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos, скриншот

У Соединенных Штатов иссякают средства на поддержку Украины. По словам представителя Совбеза США Джона Кирби, денег хватит всего на две-три недели. Такое заявление Кирби сделал в эфире CNBC во вторник, 12 декабря, в день приезда в США украинского президента Владимира Зеленского.

Без поддержки Конгресса военная помощь Украины может прекратиться уже в начале 2024 года, напомнил он.

Затем Кирби отметил, что Америке намного дороже обойдется непосредственная война с Россией, чем финансирование Сил обороны Украины.

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"Если вы думаете, что мы тратим слишком много на поддержку Украины, представьте, сколько это будет стоить американской крови, если Путин добьется своего… Кто может гарантировать, что он не пойдет на страну НАТО?" - поинтересовался Кирби.

Он подчеркнул, что зимой украинской армии куда труднее удерживать позиции под давлением врага, а без поддержки Запада Украина не сможет в полной мере отражать российское наступление.

Поддержка Украины Западом падает

США до сих пор не могут договориться о дальнейшем финансировании Украинского государства в условиях российского вторжения. Республиканцы требуют от Администрации Байдена заняться внутренними проблемами Америки, в первую очередь - миграционным вопросом, а приближенные к Трампу конгрессмены утверждают, что Украина все равно не победит, поэтому должна "пожертвовать часть территорий" России.

Байден и его соратники в своих заявлениях всячески подчеркивают, что сейчас не место для внутриполитических ссор, а любая задержка в поддержке Украины только на руку Путину.

Кроме того, зашаталось единство Европейского Союза - сателлиты России, вроде Венгрии, пытаются помешать дальнейшему финансированию армии и правительства Украины. Например, венгерский премьер Виктор Орбан во всех своих выступлениях неединожды подчеркивал, что Киев обречен на поражение перед Россией. Пророссийские силы активизировались и в Словакии, а в Польше финансируемые Россией общественные движения инициировали блокирование движения грузовиков под поводом "отмены транспортного безвиза".

Украинские власти и военные с этим не согласны. Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в США, где сегодня встретится с представителями Конгресса.

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