Осталось несколько недель: в США сделали важное заявление о помощи Украине

Соединенные Штаты пока не могут дать каких-либо гарантий по поводу финансовой и военной поддержки Украины.

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Есть большой риск, что США прекратят финансировать вооружение для ВСУ / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот

У США осталось всего несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны, заявил представитель Совбеза Джон Кирби на брифинге 7 декабря.

"У нас есть еще несколько недель, а потом у нас заканчиваются возможности, когда речь заходит о помощи Украине", - сказал он.

На вопрос журналистки о том, может ли Белый дом предложить какие-либо гарантии дополнительного финансирования Украины, Кирби ответил, что США не в состоянии дать такое обещание Украине.

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Поддержка США Украины падает

Республиканцы отказываются поддерживать законопроект с многомиллиардной поддержкой Украины, поскольку не пришли с демократами совместного решения по финансированию миграционной политики США.

Между тем американские чиновники постоянно подчеркивают на брифингах, что средства на военную и финансовую поддержку Украины почти исчерпаны.

Это, по мнению ряда экспертов, может свидетельствовать о том, что поддержка Соединенными Штатами усилий ВСУ в борьбе с российскими оккупантами постепенно будет уменьшаться, что, в свою очередь, грозит Украине поражением перед Россией.

Тогда как, по мнению эксперта Владимира Горбача, США могут принять законопроект о помощи Украине, но пойти другим путем. Например - лишить бюджетного финансирования. Сейчас помощь Америки покрывает около 30% всего дефицита госбюджета Украины.

"То есть мы будем воевать долго и жить бедно. Потому что бюджетная помощь предусматривает зарплаты государственных служащих, социальные выплаты и так далее. То есть за их счет должен покрываться дефицит государственного бюджета Украины, который составляет около 30 процентов, если не его половину", - рассказал Горбач в интервью Главреду.

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