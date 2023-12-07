Отказ США от помощи Украине станет 'рождественским подарком' Путину и Си Цзиньпину - Кэмерон

Позиция отказа американского Конгресса в оказании помощи Украине порадует только российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил на конференции по безопасности Aspen в Вашингтоне, где выразил возмущение относительно отказа Конгресса США поддержать новое финансирование помощи Украине.
"Мы должны передать эти деньги украинцам, Мы должны поддержать их и сделать так, чтобы проиграл Путин, потому что если эти деньги не пройдут голосование, то будут улыбаться только два человека. Одна из них - Владимир Путин в Москве. Другой - Си Цзиньпин в Пекине. И не знаю, как вы, а я не хочу делать рождественский подарок ни одному из этих людей", - отметил министр.
Кэмерон подчеркнул, что в случае отказа в финансировании, пользу получат именно те авторитарные лидеры, которым нужна слабость и раздор в демократических странах. Он акцентировал внимание на том, что отсутствие финансовой поддержки для Украины подорвет усилия по поддержке демократии и безопасности в Европе и мире.
"Я вижу большое испытание для нашего поколения, большой вызов для нашего поколения. Собираемся ли мы защищать эту демократию", - подчеркнул Кэмерон.
Помощь Украине от США
Напомним, на секретном брифинге в Сенате США, запланированном для обсуждения помощи Украине и Израилю, представители Демократической и Республиканской партии столкнулись в споре. Вместо обсуждения войны России против Украины, докладчик от республиканцев откровенно критиковал границу и громко выступил против одного из генералов.
Также Белый дом сообщил о подписании заявления о совместном производстве и обмен техническими данными между США и Украиной. Это направлено на удовлетворение оперативных потребностей украинских Вооруженных сил через укрепление сотрудничества в сфере оборонно-промышленных баз.
Кроме этого, администрация Байдена предупредила, что отказ от поддержки Украины может иметь серьезные последствия. Американцы должны быть готовы вступить в войну в случае нападения России на любую страну-члена НАТО, если поддержка Украины будет отменена.
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