В США затянется на 2024 год вопрос выделения помощи Украине - Горбач

Если Конгресс США не решит вопрос о помощи Украине до рождественских каникул, то его не будут рассматривать минимум до средины января 2024 года.

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Выделение помощи Украине от США может затянуться / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Главред

Если Конгресс США не решит вопрос о выделении дополнительной помощи Украине до рождественских каникул, то это затянется надолго. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Он считается, что в таком случае вопрос о помощи не будет рассматриваться минимум до средины января 2024 года.

"Затем к нему могут вернуться или придумать другие комбинации пакета. 2024 год - год избирательной кампании в Соединенных Штатах. Фактически, он уже начался, и, к большому сожалению, внутри Соединенных Штатов в этой политической борьбе доминирует логика: "Чем хуже моему оппоненту, тем лучше". И парламентская оппозиция в Конгрессе тоже придерживается этой логики", - говорит Горбач.

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Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Проблемы с помощью Украины

Напомним, в Министерстве обороны США сообщили, что осталось 5,9 миллиарда долларов для военной помощи Украине. Представитель Пентагона Пэт Райдер подчеркнул, что без дополнительного финансирования от Минобороны США не смогут поддерживать текущий уровень помощи Украине.

В то же время американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил возмущение возможным прекращением поддержки Украины и предупредил, что это создаст опасную ситуацию, где Россия получит возможность действовать безнаказанно. Блинкен призывает не допустить поражения Украины, поскольку это может открыть двери агрессии России по всему миру.

Также Белый дом предупредил Конгресс о чрезвычайную потребность в решении по помощи Украине. Однако, лидер республиканцев в Сенате, Митч Макконнелл, объявил о планах своей партии голосовать против предоставления дополнительной поддержки Украине и Израилю.

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