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Секретный брифинг в Сенате по Украине стал скандальным: в CNN узнали детали

Андрей Ганчук
6 декабря 2023, 20:05
Украину десятилетиями будут преследовать последствия, если США откажутся от ее поддержки, сказал сенатор от Демократической партии Марк Уорнер.
Конгресс США, Украина
Республиканцы блокируют военную помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, УНИАН

Секретный брифинг в Сенате США 5 декабре, в рамках которого должен был обсуждаться пакет помощи Украине и Израилю, превратился в перепалку представителей Демократической и Республиканской партий. Докладчик от республиканцев вместо обсуждения войны агрессора России против Украины, решил отчитаться о переговорах по границе и начал кричать на одного из генералов.

Как сообщает CNN, республиканцы по-прежнему настаивают на том, чтобы вопрос усиления американской границы от мигрантов шел в одном пакете с помощью Украине и Израилю. До брифинга республиканцы делали заявления, согласно которым если инициатива не будет включать предложения по пограничной политике, помощь вряд ли примут в этом году.

Демократы и республиканцы спорят из-за южной границы

Лидер Демократического большинства в Сенате Чак Шумер рассказал, что докладчик от республиканцев вместо обсуждения Украины решил отчитаться о переговорах относительно границы.

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"Один из них (республиканцев, - ред.) проявил неуважение и начал кричать на одного из генералов и задавать ему вопросы о границе", - отметил сенатор.

В свою очередь, республиканцам не понравилось, что генерал и представитель Белого дома решили не отвечать на вопросы о границе и назвали такие консультации "пустой тратой времени". Некоторые досрочно покинули брифинг.

"Путин думает, что он сможет переждать Запад"

Сенатор-демократ Марк Уорнер выразил надежду, что сторонам удастся достичь договоренностей.

"Чувства накаляются, но мы переживаем исторический момент. Оценки разведки уже несколько месяцев говорят о том, что Путин думает, что он сможет переждать Запад... Готовы ли мы подтвердить его правоту? Исторические последствия отказа от Украины будут преследовать эту страну на протяжении десятилетий... Кто снова поверит в наш союз? Надеюсь, мы все сможем сделать глубокий вдох", - подчеркнул сенатор.

Помощь Украине от США

В американском издании The Washington Post ранее написали, что 6 декабря Сенат США должен рассмотреть инициативу президентской администрации в виде пакета законопроектов, включающих помощь Украине и Израилю. Республиканцы настаивают, чтобы в документы был включен вопрос безопасности южной границы. Противоречия ставят под сомнение принятие законов.

Украина рискует проиграть войну, если США не выделят новый пакет помощи. Он призвал Конгресс как можно скорее решить вопрос финансовой поддержки Киева, который намерен освобождать свои территории.

Президент США Джо Байден назвал угрозу срыва военной помощи Украине "абсолютным безумием". Глава Белого дома подчеркнул, что американская администрация добьется продления поддержки Киева.

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Конгресс Сенат США война России и Украины
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