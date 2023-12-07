Воевать будут американцы: в Белом доме назвали последствия отмены помощи Украине

Если США перестанут поддерживать Украину, то американцы должны быть готовы самим вступить в войну в случае нападения Путина на любую страну члена НАТО.

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В Белом доме назвали последствия отмены помощи Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Если Россия нападет на одну из стран НАТО, американские войска будут активно участвовать в боях. Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби сообщил на брифинге, что Соединенные Штаты серьезно относятся к своим обязательствам по пятой статье НАТО, которая предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран НАТО. Об этом сообщает "Суспільне".

Он также отметил, что такой сценарий становится более вероятным, особенно, если Украина потеряет поддержку со стороны США.

"Если вы находитесь в Капитолии и верите в национальную безопасность, то должно быть неподдельное беспокойство относительно того, что произойдет, если вы просто позволите Путину двигаться, позволите ему получить Украину. Не сомневайтесь, он не покинет свои стратегические цели по захвату целой страны. Он не верит в существование суверенного государства. Если мы не поддержим Украину, ... и Путин получит всю Украину, потом он станет против восточного фланга НАТО", - сказал Кирби.

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Джон Кирби выразил убеждение в том, что американские военные будут участвовать в конфликте, если президент РФ Путин достигнет стратегической победы в Украине.

"Если вы считаете, что цена поддержки Украины высока сейчас, просто представьте насколько выше она будет. Не только национальное богатство, но и американская кровь", - указал представитель Белого дома.

Он отметил, что в случае, если Путин начнет противостояние с одним из союзников в НАТО, Соединенные Штаты очень серьезно придерживаются обязательств по пятой статье. В течение последних двух лет Украина и ее военные удачно отбить территории, противостоя российской агрессии, без иностранного военного присутствия на своей земле, включая американскую.

"Американцы были бы очень вовлечены, если бы Путин одержал эту стратегическую победу в Украине, а затем пошел против одного из наших союзников по НАТО", — добавил Кирби.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в CNN отметил, что секретный брифинг в Сенате США, запланированный на 5 декабря, по обсуждению пакета помощи для Украины и Израиля, превратился в спор между представителями Демократической и Республиканской партий. Вместо обсуждения войны России против Украины, докладчик от республиканцев решил рассказать о переговорах по границе и начал громко кричать на одного из генералов.

Белый дом объявил об углублении сотрудничества между оборонно-промышленными базами США и Украины, включая совместное производство. В частности, между США и Украиной было заключено соглашение о намерениях по совместному производству и обмену техническими данными, направленными на удовлетворение насущных оперативных потребностей Вооруженных сил Украины.

Проект закона относительно оказание помощи Украине, Израиля и Тайваня не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи на сумму 106 млрд долларов, включая 61 млрд долларов для Украины.

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