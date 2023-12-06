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"Их невозможно остановить": РФ приближается к технологическому перелому - Берлинская

Руслана Заклинская
6 декабря 2023, 23:40
Россия усиливает свою преемственность в сфере автоматизированных систем и дронов, которые должны изменить концепцию ведения войны.
'Их невозможно остановить': РФ приближается к технологическому перелому - Берлинская
Россия совершенствует роботизированные системы / Коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, forbes.ua

Россия не только расширяет арсенал дронов во всех сферах - воздушные, водные и наземные, но и работает над улучшением качества и функционала этих технологий. Страна-агрессор приближается к технологическому перелому, используя автоматизированные системы наведения и военные дроны. Об этом рассказала волонтер, член команды адвокации оружия для Украины в США, а также руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в эфире Radio NV.

"Мы сейчас находимся в моменте, когда Россия приближается к определенному технологическому перелому. Они сейчас движутся в сторону изменения фактически такого концептуального, философского изменения качества. Например, это автоматизированные оптические системы наведения и навигации", - сказала Берлинская.

Волонтерка описала сценарий, в котором российские дроны автоматически обнаруживают и атакуют военные объекты, и подчеркнула потенциальные угрозы, которые это приносит на поле боя.

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"Когда такие системы раньше или позже начнут массово применяться на поле боя, они дадут россиянам серьезное технологическое преимущество. Просто представьте поле боя, где летят сотни дронов и автоматически "детектируют". И их невозможно остановить средствами классической радиоэлектронной борьбы, которых у нас, кстати, тоже у нас до сих пор нет", - отметила она.

Мария Берлинская также пояснила, что эти дроны могут использоваться в полной автономии, что создает сложности для обезвреживания традиционными средствами радиоэлектронной борьбы. На ее взгляд, когда такие системы станут массово использоваться на поле боя, это предоставит России серьезное технологическое преимущество.

"Нужно максимально втягивать технологии", - подытожила волонтер.

Она выразила опасения, что нынешние технологии радиоэлектронной борьбы могут оказаться неэффективными в борьбе с массовыми автоматизированными системами. Это, по мнению Берлинской, требует стратегических инвестиций в совершенствование технологий и разработок в сфере военной техники для обеспечения безопасности в будущем.

Атаки дронов в РФ

Напомним, ночью 26 ноября в России состоялась массированная атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дроны, направленные на Москву, были сбиты в районах Подольска, Наро-Фоминска, Раменского и Одинцовского городских округов Подмосковья. Есть пострадавшие и разрушения.

Ранее было зафиксировано атаку дронов на Москву и Подмосковье. В результате сбития одного из дронов, в городе под Москвой повреждений получил дом и автомобили, а также было временно прекращено функционирование аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово".

Также в стране-агрессоре заявили, что РФ атаковали дроны. Однако там объявили об успешной работе ПВО. При этом, все московские аэропорты временно перешли на режим "ковер".

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война в Украине дроны война России и Украины
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