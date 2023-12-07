США и Украина запустят совместное производство оружия для нужд ВСУ

Белый дом объявил об укреплении сотрудничества между оборонно-промышленными базами США и Украины и совместном производстве.
В частности, США и Украина подписали Заявление о намерениях по совместному производству и обмену техническими данными, которые будут работать для удовлетворения насущных оперативных потребностей Вооруженных сил Украины, говорится в заявлении на сайте Белого дома.
Производство коснется сферы систем противовоздушной обороны, ремонтно-технического обеспечения и производства критических боеприпасов.
В Белом доме считают, что это усилит сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и будет способствовать более быстрому прохождению инвестиционных соглашений через системы.
Первый день американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы прошел 6 декабря в Министерстве торговли в Вашингтоне. Конференция собрала около 350 представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы.
Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на открытии конференции, заявил, что способность Украины производить важнейшую военную технику внутри страны является ключом к ее способности поддерживать длительную свободу и суверенитет в пределах своих границ.
"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы должны продолжать работать, чтобы помочь Украине дать отпор российским силам сегодня и создать будущие силы для Украины, которые смогут сдерживать российскую агрессию в ближайшие годы. Это будет означать укрепление оборонно-промышленной базы Украины как для поддержания нынешних военных усилий Украины, так и для укрепления национальной мощи и сдерживания Украины в долгосрочном будущем", - сказал Остин.
Как сообщал Главред, немецкий концерн Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине уже в 2024 году.
Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что компания планирует производить бронетранспортеры Fuchs в Украине уже с конца лета 2024 года. А боевую машину пехоты Lynx придется подождать до лета 2025 года. При этом о производстве танков Panther речь пока не идет.
Напомним, Украина на государственном заводе запустила производство аналога иранского дрона-камикадзе Shahed-136. В месяц выпускаются десятки таких беспилотников. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
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