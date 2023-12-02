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Rheinmetall откроет завод в Украине: когда будут выпущены первые Fuchs и Lynx

Анна Ярославская
2 декабря 2023, 08:43
Компания Rheinmetall ожидает, что к началу 2024 года заключит с Украиной соглашение о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx.
Армин Паппергер, Владимир Зеленский
Армин Паппергер рассказал, когда планирует запустить завод в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП

Немецкий концерн Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине уже в 2024 году. Первое оружие будет выпущено уже через полгода после запуска. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера.

Компания ожидает, что к началу 2024 года заключит с Украиной соглашение о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx.

"После подписания контракта мы хотим закончить первый Fuchs в течение шести-семи месяцев, а первый Lynx - в течение 12-13 месяцев", – сказал гендиректор Rheinmetall.

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Паппергер отметил, что компания планирует производить Fuchs в Украине уже с конца лета 2024 года. А вот насчет боевой машины пехоты, то придется немного подождать до лета 2025 года. При этом о производстве танков Panther речь пока не идет.

Завод Rheinmetall в Украине

В марте СМИ писали, что немецкий машиностроительный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Украиной о строительстве танкового завода на украинской земле.

Издание Der Spiegel отмечало, что завод Rheinmetall может быть построен в Украине примерно за 200 миллионов евро. Он мог бы производить до 400 основных боевых танков Panther в год.

В мае стало известно, что Укроборонпром и Rheinmetall заключили контракт на создание в Украине танкового завода.

Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Rheinmetall создать совместное предприятие с Украиной еще в конце сентября.

Сообщалось, что предприятие будет базироваться в Киеве.

В октябре 2023 года АО "Украинская оборонная промышленность" и концерн Rheinmetall зарегистрировали совместное предприятие – ООО "Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность". Она должна помочь с местным производством оборудования, обслуживанием и ремонтом западного вооружения.

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