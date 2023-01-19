Немецкая Rheinmetall готова дать Украине 100 танков: Leopard 1,2 и британские Challenger 1 – СМИ

Решение о передаче компанией Rheinmetall танков Украине выгодно и ФРГ – Берлину в таком случае не нужно будет отказываться от своего оружия в пользу Украины.

Украина может получить в Германии немецкие танки Leopard и британские Challenger / Коллаж Bundeswehr, Википедия

Немецкий производитель военной техники Rheinmetall готов передать Украине 100 боевых танков. Среди них Leopard 1, Leopard 2, а также британские Challenger 1. Такое решение выгодно и самой Германии, поскольку не нужно будет отдавать боевые машины Киева с баланса своей армии.

Как сообщает Handelsblatt, немецкая Rheinmetall может закупить и обновить большое двузначное количество танков Великобритании в Омане. Такие боевые машины позже в этом году могут быть поставлены Украине.

Помимо этого, компания предлагает поставить Украине танки Leopard 1 и Leopard 2. Отмечается, что более старая модель Leopard 1, которой насчитывается 20 танков, может быть переоборудована и продана в этом году. Еще 80 танков передадут за 20 месяцев.

Также указывается, что танки Leopard 1 есть и у компании FFG – у нее есть возможность их обновить для Украины. Однако пока непонятно, как ключевой производитель Leopard 2 Krauss-Maffei Wegmann (KMW) может принимать участие в потенциальных поставках соответствующей военной техники.

Танки Leopard 2 для Украины

Польский президент Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава готова передать Киеву 14 немецких танков Leopard.

Он напомнил – Польша уже отдала Украине больше 260 старых советских танков времен Советского Союза и ждет, что военная помощь Украине будет усиливаться.

Журналисты Reuters 17 января рассказали, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе страны-союзники Германии надавили на канцлера Олафа Шольца.

Главу немецкого правительства призвали не медлить с танками Leopard для Украины и разрешением на их экспорт.

Позже немецкие журналисты сообщили, что в ФРГ могут в скором времени принять решение о поставках Leopard Украине. Дискуссии проводятся на уровне федерального правительства Германии. После того как Берлин даст добро на передачу танков, другие государства смогут отправлять их Украине.

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