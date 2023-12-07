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ВСУ контратаковали россиян на Авдеевском направлении: в ISW раскрыли детали

Юрий Берендий
7 декабря 2023, 08:07
Аналитики отмечают, что ВСУ продолжают вести наступательные действия на Авдеевском направлении, в то же время, армия РФ продвинулись в промзоне возле Авдеевки.
ВСУ контратаковали россиян на Авдеевском направлении: в ISW раскрыли детали
Украинские войска продолжают наступление на Степное / Коллаж Главред, фото: Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают активные наступательные действия под Авдеевкой. Как сообщили в свежем отчете Института изучения войны (ISW) российские войска продолжили свое движение в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

"В то же время, российские военные корреспонденты распространили информацию о том, что россиянам удалось продолжить свое движение к югу от свалки Авдеевки, в районе коксохимического завода Авдеевки и возле Первомайского, а также к востоку от Авдеевки", - говорится в сообщении ISW.

Однако эксперты Института войны отметили, что на самом деле нет подтверждений этих "достижений".

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Согласно отчету аналитиков, ссылающихся на геолокационные данные, видно движение подразделений 87-го и 1487-го полков (1-й армейский корпус "ДНР"), 10-го танкового полка (3-й армейский корпус, Западный военный округ) и диверсионно-штурмовой бригады "ветераны" в промзоне к юго-востоку от Авдеевки.

В ISW добавили, что Вооруженные Силы Украины отвечали россиянам своей контратакой под Авдеевкой. Из геолокационных кадров видно, что украинские войска продолжают наступление на Степное. Украинские войска удерживают позиции в центре Степного, несмотря на российские атаки.

Наступление россиян на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные в Авдеевке отмечаются высокой эффективностью при ликвидации российских оккупантов, устанавливая рекорды. Несмотря на это, противник продолжает масштабные атаки, используя значительные человеческие и технические ресурсы для штурма города. Украинские военные решили не отступать из Авдеевки. Об этом сообщил офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов.

Как отметил сообщил руководитель местной военной администрации Виталий Барабаш, в течение последних двух недель оккупанты расширили штурмовые действия в районе Авдеевки, используя дополнительные направления: через Спартак из Донецка и через промышленную зону из Ясиноватой.

Около 40 тысяч оккупантов активно пытаются захватить город Авдеевка в Донецкой области, и в случае успеха этого плана цена для них станет очень высокой. Об этом высказал военный эксперт Александр Коваленко.

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война в Украине Авдеевка
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