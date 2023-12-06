ВСУ заставили оккупантов отступить с двух позиций возле Авдеевского коксохима – ISW

Украинские военные контратаковали под Авдеевкой 5 декабря и недавно осуществили подтвержденное продвижение вперед.

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Украинские силы продвинулись к северу от Авдеевского коксохимического завода / Коллаж: Главред, фото: Facebook П. Жебривского, Википедия

Силы обороны Украины контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили российских оккупантов отступить с двух передовых позиций. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Отмечается, что украинские военные контратаковали под Авдеевкой 5 декабря и недавно осуществили подтвержденное продвижение вперед, пишут аналитики ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что украинские силы продвинулись на восток от участка железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода.

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Украинский военный наблюдатель заявил 5 декабря, что украинские силы контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили российские войска отступить с двух передовых позиций.

Российский военный блогер утверждает, что украинские войска контратакуют возле Степного и давят на российскую оборону с направления Новокалиново.

В то же время оккупанты продолжили наступательные операции под Авдеевкой 5 декабря и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные данные указывают на то, что российские войска продвинулись вдоль участка железнодорожной линии к северу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки.

Кроме того, геолокационные данные, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что российские войска также продвинулись к югу от террикона в Авдеевке.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы отбили по меньшей мере 23 российские атаки к востоку от Новобахмутовки; к северо-востоку от Бердичева; а также вблизи Степного, Авдеевки, Северского и Первомайского.

Российские военные блогеры утверждают, что 4 и 5 декабря российские войска продвинулись вперед в районе Новокалиново, Степного, Авдеевского коксохимического завода, Авдеевского террикона, промзоны к юго-востоку от Авдеевки, Северного и Первомайского.

Также они заявляют, что 4 и 5 декабря продолжаются позиционные бои возле Красногоровки. Также российские войска возобновили штурмы возле Невельского .

Пресс-служба Таврической группировки украинских войск сообщила 5 декабря, что российские войска возобновили нанесение авиаударов с помощью штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 в районе Авдеевки после периода менее интенсивной активности российской авиации.

Ситуация в Авдеевке - последние новости

Оккупационные войска агрессора России стремятся к захвату коксохимического завода в Авдеевке, без которого город взять очень сложно. Враг систематически несет потери, ВСУ нуждаются в дронах. Обстановка на Авдеевском направлении стабильно тяжелая.

В субботу, 3 декабря, российские оккупанты провели наступательные операции вблизи Авдеевки. Как сообщали аналитики ISW, российские войска продвинулись к западу от железной дороги к северу от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Российские войска пытаются захватить поселок Степное, расположенный поблизости Авдеевки, чтобы перерезать логистические пути Вооруженных сил Украины. Несмотря на эти попытки, оккупанты пока не владеют этим населенным пунктом. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш

Чтобы сменить обстановку в районе Авдеевки, необходимо передислоцировать туда значительные резервы. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший заместитель командира взвода 24 батальона территориальной обороны Айдар Евгений Дикий. По его словам, команды отступать из Авдеевки наши военные еще не получали

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