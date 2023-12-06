УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ заставили оккупантов отступить с двух позиций возле Авдеевского коксохима – ISW

Анна Ярославская
6 декабря 2023, 06:54
Украинские военные контратаковали под Авдеевкой 5 декабря и недавно осуществили подтвержденное продвижение вперед.
Авдеевка, коксохим
Украинские силы продвинулись к северу от Авдеевского коксохимического завода / Коллаж: Главред, фото: Facebook П. Жебривского, Википедия

Силы обороны Украины контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили российских оккупантов отступить с двух передовых позиций. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Отмечается, что украинские военные контратаковали под Авдеевкой 5 декабря и недавно осуществили подтвержденное продвижение вперед, пишут аналитики ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что украинские силы продвинулись на восток от участка железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода.

видео дня

Украинский военный наблюдатель заявил 5 декабря, что украинские силы контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили российские войска отступить с двух передовых позиций.

Российский военный блогер утверждает, что украинские войска контратакуют возле Степного и давят на российскую оборону с направления Новокалиново.

В то же время оккупанты продолжили наступательные операции под Авдеевкой 5 декабря и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные данные указывают на то, что российские войска продвинулись вдоль участка железнодорожной линии к северу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки.

Кроме того, геолокационные данные, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что российские войска также продвинулись к югу от террикона в Авдеевке.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы отбили по меньшей мере 23 российские атаки к востоку от Новобахмутовки; к северо-востоку от Бердичева; а также вблизи Степного, Авдеевки, Северского и Первомайского.

Российские военные блогеры утверждают, что 4 и 5 декабря российские войска продвинулись вперед в районе Новокалиново, Степного, Авдеевского коксохимического завода, Авдеевского террикона, промзоны к юго-востоку от Авдеевки, Северного и Первомайского.

Также они заявляют, что 4 и 5 декабря продолжаются позиционные бои возле Красногоровки. Также российские войска возобновили штурмы возле Невельского .

Пресс-служба Таврической группировки украинских войск сообщила 5 декабря, что российские войска возобновили нанесение авиаударов с помощью штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 в районе Авдеевки после периода менее интенсивной активности российской авиации.

Ситуация в Авдеевке - последние новости

Оккупационные войска агрессора России стремятся к захвату коксохимического завода в Авдеевке, без которого город взять очень сложно. Враг систематически несет потери, ВСУ нуждаются в дронах. Обстановка на Авдеевском направлении стабильно тяжелая.

В субботу, 3 декабря, российские оккупанты провели наступательные операции вблизи Авдеевки. Как сообщали аналитики ISW, российские войска продвинулись к западу от железной дороги к северу от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Российские войска пытаются захватить поселок Степное, расположенный поблизости Авдеевки, чтобы перерезать логистические пути Вооруженных сил Украины. Несмотря на эти попытки, оккупанты пока не владеют этим населенным пунктом. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш

Чтобы сменить обстановку в районе Авдеевки, необходимо передислоцировать туда значительные резервы. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший заместитель командира взвода 24 батальона территориальной обороны Айдар Евгений Дикий. По его словам, команды отступать из Авдеевки наши военные еще не получали

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ночью в Хмельницкой области гремели взрывы: что известно об атаке РФ

Ночью в Хмельницкой области гремели взрывы: что известно об атаке РФ

07:35 Украина
ВСУ заставили оккупантов отступить с двух позиций возле Авдеевского коксохима – ISW

ВСУ заставили оккупантов отступить с двух позиций возле Авдеевского коксохима – ISW

06:54 Украина
Ситуация критическая, о контрнаступлении ВСУ уже речь не идет - Горбач

Ситуация критическая, о контрнаступлении ВСУ уже речь не идет - Горбач

00:03 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:35

Ночью в Хмельницкой области гремели взрывы: что известно об атаке РФ

06:54

ВСУ заставили оккупантов отступить с двух позиций возле Авдеевского коксохима – ISW

06:10

Экономическая безграмотность: новая и огромная проблема Украинымнение

05:30

Сильный ритуал на исполнение желания: с этими словами осуществится любая мечтаВидео

04:25

Как избавиться от желтых пятен от утюга: 6 способов, которые спасут ваши вещи

Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - ГорбачБез помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач
03:40

Это настоящий вызов: лишь единицы могут найти рыбу в веселой оптической иллюзии

03:10

Каменских устроила своими сочными формами настоящий тест-драйв тугому корсету

02:40

Как почистить золотые и серебряные украшения: действенные методы, которые вернут блеск за секунды

02:05

Сбежавший из Украины внук Ротару дал интервью, в котором "забыл" о войне

Реклама
01:42

"Силиконовых долин" не будет много: Тука оценил, вернется ли жизнь в разрушенные РФ города

01:20

Помощь Украине: США могут пойти по другому пути, это не менее опасно - эксперт

00:35

Тарас Тополя с окровавленной головой показал фото с места ДТП

00:03

Ситуация критическая, о контрнаступлении ВСУ уже речь не идет - Горбач

05 декабря, вторник
23:14

"Украина рискует проиграть войну": Ермак призывает Конгресс срочно выделить помощь

23:00

В России скончалась солистка популярной советской группыВидео

22:58

Помощь для Украины под угрозой: эксперт назвал главную причину споров в США

22:24

Презирает: РосСМИ назвали певицу, которая ненавидит Лорак

22:19

Зеленский отменил онлайн-брифинг для сенаторов США: что известно

22:07

ВСУ показали трогательный ролик ко Дню Вооруженных сил и Святого Николая, созданный волонтерами

22:00

После бури начнется новый шторм: когда страну накроет новая магнитная буря

Реклама
21:53

В России признали "мясные штурмы" ВС РФ под Авдеевкой: город хотят захватить к Новому году

21:46

Будет ли отставка Залужного: в Офисе президента поставили точку в этом вопросе

21:34

Враг внимательно следит: ВСУ призвали не проводить массовых празднований

21:28

Умер украинская звезда фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Сергей Кустов

21:07

Обратите внимание на ваши руки: тайные знаки, которые могут предупредить о бедеВидео

20:54

Украинским военным подарят квартиры: Зеленский рассказал, кто именно их получит

20:46

Российский Су-24 "не пережил" атаку на Одесскую область: оккупанты ищут экипаж

20:19

Теперь не только лично под расписку: в Украине хотят вручать повестки по-новому

20:04

"Решение будет в ближайшие дни": эксперт анонсировал вывод войск из Авдеевки

19:33

Сильное похолодание и снег: где в Украине врежет -14

19:25

"Целовала в разные места": Путин громко опозорился историей о своей матери

19:18

Будет клянчить помощь: Путин поедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ

19:10

Почему выиграть эту войну будет крайне дорого и долгомнение

19:05

Праздничный прайс украинских артистов на Новый год-2024: что входит в цену

18:55

Облегчит работу ТЦК: украинцев хотят обязать носить с собой военный билет

18:09

Билли Айлиш сделала каминг-аут

18:06

По колонне российских оккупантов "прилетел" HIMARS, почти все "задвухсотились"Видео

17:59

"Убьют" ваше авто: ТОП-5 вредных лайфхаков в зимнем уходе за автомобилем

17:54

Ждёт ужасный аврал и безденежье: астролог назвал 4 неудачников декабря 2023 годаВидео

17:50

Захват россиянами Марьинки: в ВСУ ответили на заявления пропагандистов

Реклама
17:30

Как быстро просушить промокшую обувь: эти простые способы спасут нужные вещиВидео

17:26

Жеваго пытается установить контроль над шинным заводом "Росава" и "Белоцерковской ТЭЦ" - СМИ

17:24

Мощные взрывы в Крыму: СБУ атаковала беспилотниками военные объекты РФ - СМИ

17:04

Как сэкономить на отоплении дровами: профессионал назвал 3 хитрости

16:57

Польша получила демарш от стран Балтии из-за блокады границы с Украиной

16:51

Одна из стран ЕС серьезно ужесточит правила для беженцев из Украины

16:50

Лучший лайфхак для холодов: иммунолог рассказала, как не заболеть зимой

16:34

Favbet патронирует роту ударных БпЛА "Фаворит" под командованием Дениса Перча реклама

16:27

Семейных проблем больше не будет: что стоит сделать 6 декабря

16:11

Это сможет переломить ситуацию в Авдеевке: экс-командир "Айдара" назвал 2 варианта

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять