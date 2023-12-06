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Угрожающе критическая ситуация: эксперт про оборону Авдеевки до Нового года

Елизавета Бельмас
6 декабря 2023, 13:28
Россия не оставляет попыток захватить Авдеевку.
Эксперт про оборону Авдеевки до Нового года
Эксперт про оборону Авдеевки до Нового года / коллаж: Главред, фото: 241 ОБ СТРО, 22 ОМБ

Авдеевку в Донецкой области пытаются завхватить около 40 тысяч оккупантов, в случае реализации плана цена для них будет очень высокой. Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко.

У российских захватчиков достаточно большие резервы, потому их наступление врядли остановится до Нового года.

По словам эксперта, ситуация в районе Авдеевки угрожающе критическая, но несмотря ни на что украинские войска контролируют направления, которые не позволяют реализовать полный захват города. Это самый главный фактор в обороне Авдеевки.

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Особенно важна оборона украинских защитников в западном секторе, даже при условии численного превосходства врага. Однако несмотря на большое количество личного состава, насчитывающее 40 тысяч солдат - им пока так и не удалось реализовать план в отношении Авдеевки.

"Если даже они достигнут своей цели, какой ценой это им удастся", — заявил специалист.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, российские войска пытаются захватить поселок Степное, расположенный поблизости Авдеевки, чтобы перерезать логистические пути Вооруженных сил Украины. Несмотря на эти попытки, оккупанты пока не владеют этим населенным пунктом. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии для Радио Свобода.

Также стало известно, что родственники российских мобилизованных пожаловались своему диктатору Владимиру Путину на "мясные штурмы" оккупантов под Авдеевкой, пишет издание Важные истории. В письме к кремлевскому главе, которое подписали более 100 человек, родственники военнослужащих в/ч 95411 назвали действия командования РФ "намеренным истреблением". По словам россиян, оккупантов удерживают в окопах в 700 м от Авдеевки под обстрелами ВСУ более 10 месяцев.

Помимо прочего, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о ситуации, которая происходит на Авдеевском направлении. Там продолжаются активные пехотные атаки оккупантов. Враг продолжает терять личный состав сотнями. Кроме этого, оккупанты сдаются в плен. Спикер рассказал, что операционной зоне ОСУВ "Таврия" за сутки в плен сдались около 80 военнослужащих врага. На Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага.

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война в Украине Авдеевка
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