'Невозможная история': в ВР ответили будут ли эффективными электронные повестки для мобилизации

Использование заказного письма вероятно, ведь есть почтовый ящик, и если человек имеет место регистрации, письмо туда дойдет.

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Реален ли метод вручения повесток электронным письмом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Верховной Раде Украины возникли значительные сомнения относительно предложения вручать повестки с помощью электронной почты. Полгода обсуждалась идея введения повесток в мобильное приложение "Дию". Однако член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская назвала эту идею "невозможной историей" и выразила сомнения в ее эффективности. Об этом Бобровская сказала в эфире телемарафона.

"Для меня было сюрпризом, когда я услышал об электронном письме. Знаете, мы полгода говорили о "Дие" и повестках в "Дие", но это невозможная история. Я думаю, что для многих это понятно, потому что это приложение будет выбрасываться из телефона со скоростью света. Электронные письма - кому они будут присылаться, на какую почту, на какие ящики, рабочие-нерабочие... Эта история не будет работать", - заявила Соломия Бобровская.

Она отметила, что предложение о рекомендованных письмах выглядит более реальным, поскольку имеет заранее установленный адрес доставки. Однако, по ее словам, даже этот метод не идеален, поскольку требует четкого законодательного определения и согласования относительно того, как использовать и обеспечивать доступ к электронным ящикам для такой доставки.

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"С электронными ящиками для меня это было что-то новое. Я не вижу, что это может быть действенная рабочая история, и таким образом точно мужчин не найдешь и не доставишь в ТЦК. У нас в законодательстве также надо указать, что такое "электронный ящик" и как им пользоваться. И, в принципе, является ли это механизмом доставки человеку официального сообщения. Эта история, по - моему, будет тотально нерабочая", - добавила она.

Соломия Бобровская указала на необходимость четкого законодательного определения термина "электронный ящик" и необходимость инструкций по его использованию.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине планируют внести изменения в порядок проведения мобилизации. Законопроект будет подан в Верховную Раду после предварительного согласования его с Генеральным штабом.

Также Украина внедряет электронный кабинет для военнообязанных призывников, который будет содержать их личные данные. В Министерстве обороны рассматривают изменения в процессе мобилизации, включая возможную необходимость появляться в военкомате в течение 48 часов.

Кроме этого, в Верховной Раде Украины внесли предложения по возможных изменений в системе мобилизации. Среди них - установление отсрочки от призыва для студентов, педагогов, лиц определенного возрастного состава, ветеранов и родственников инвалидов.

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