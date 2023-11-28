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"Из 110 человек в роте осталось трое": в ОП заявили о новом подходе к мобилизации

Алексей Тесля
28 ноября 2023, 17:58
В подразделениях, которые участвуют в боевых действиях, катастрофически не хватает людей, подчеркнул Сергей Лещенко.
ВСУ
В ОП рассказали о новых подходах к мобилизации / Коллаж: Главред, Фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, УНИАН

В Украине планируют изменить подход к мобилизации в Вооруженные силы, заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

На сегодня в воинских подразделениях, которые участвуют в боевых действиях, катастрофически не хватает людей. Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

Представитель ОП уточнил, что средний возраст бойцов в некоторых бригадах составляет 54 года.

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"Сейчас огромный дефицит военных. Нужно проводить ротации. Нужно подтягивать резервы. В некоторых бригадах, я вчера услышал, это — страшные цифры. Средний возраст — 54 года. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм. Некоторые бригады пытаются донабирать, и те бригады, которые находятся на западной Украине, должны заменять те, которые находятся на востоке, для того, чтобы восстановиться. В некоторых ротах на начало полномасштабного вторжения было 110 человек, сейчас осталось трое", — отметил собеседник.

Он также обратил внимание на то, что в больших городах люди забывают о войне и живут своей жизнью в своих реалиях, а эти реалии существуют только благодаря тому, что кто-то на фронте сдерживает врага собственной жизнью.

"Военкомы должны пересмотреть свои подходы, то что мы слышим — оно ненормальное. Не может страна воевать 54-летними штурмовиками. Бойцы, которые побывали на лечении говорят — полные спортклубы 25-летних "качков" и "амбалов", которые могли заменить нас — 54-летних штурмовиков, почему такое происходит?" — добавил Лещенко.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят правила отсрочки от мобилизации. В Верховной Раде Украины работают над новым законопроектом касательно мобилизации в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что новый план мобилизации будет готов на следующей неделе. Президент Украины анонсировал новый комплексный план по мобилизации военнослужащих в Украине.

Как ранее стало известно, в Украине могут измениться требования к отсрочке и правила для студентов. Об этом сообщила заместитель главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Она заявила, что в правительстве работают над законопроектом, однако финальных предложений и текста проекта пока нет.

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мобилизация Сергей Лещенко Офис президента война России и Украины
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