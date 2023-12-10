Чего ждать украинцам в случае прекращения помощи от США: раскрыт катастрофический сценарий

Украина рискует попасть под полную зависимость от помощи со стороны Запада, считает эксперт Виталий Кулик.

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США провели ряд подготовительных действий, примерно представляя себе подобную ситуацию, отметил Кулик / Коллаж Главреда. Фото: Сегодня, ОП

Катастрофический сценарий в случае прекращения финансирования бюджета Украины Америкой подразумевает, что у ВСУ не будет средств ни для выплат, ни даже для закупок горюче-смазочных материалов для техники, не говоря уже о боеприпасах на открытых рынках, поделился в интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Сейчас мы получаем помощь, и нам бесплатно передают технику и оружие. Но когда мы выходим на рынки и покупаем их не за грантовые, а за государственные деньги, то, соответственно, эти транзакции должны быть обеспечены. А если у нас нет денег на это, то мы рискуем оказаться в полной зависимости от помощи со стороны Запада", - сказал Кулик.

Эксперт подчеркнул, что у Украины есть дыра в бюджете, и неизвестно, за счет чего ее собираются покрывать.

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"Если только по налогам, то тогда окончательно "ляжет" вся экономика. Поэтому здесь стоит искать различные, возможно, непопулярные или экспериментальные решения. Искать партнеров, которые готовы вместе с нами зарабатывать эти деньги. Такие инициативы есть - люди приезжают, предлагают новые подходы, свои услуги, знания и деньги", - добавил эксперт.

"Но не стоит изображать все в черном свете"

Вместе с тем, Кулик также подчеркнул, что в настоящее время угроза уменьшения помощи со стороны США "не является большой катастрофой, потому что у нас есть механизмы получения этой помощи вне решений Сената и Конгресса США".

"Это не останавливает сотрудничество Украины с США и передачу нам вооружений. Соединенные Штаты осуществляют сопровождение, логистику, получение доступа к рынкам третьих стран и международных вооруженных корпораций, где мы тоже можем покупать то или иное вооружение. Да, нам бы хотелось получить дальнобойные ракеты и сверхсовременное вооружение, но без парламента этого не сделать. Нам нужна финансовая помощь, и ее блокировка может существенно повлиять на других доноров и инвесторов, которые предоставляют нам персонал", - объяснил Кулик.

Он напомнил, что Соединенные Штаты провели ряд подготовительных действий, примерно представляя себе подобную ситуацию.

"И понимая, что бросить на произвол судьбы Украину, Израиль и Тайвань США не могут, они провели предварительные переговоры и немного перераспределили бремя этой поддержки на своих европейских партнеров, а также на Японию, Южную Корею и Австралию", - сказал эксперт.

Кроме того, добавил Кулик, созданы возможности доступа Украины (потому что мы, в первую очередь, нуждаемся в экономической (финансовой) помощи) к кредитным линиям и грантовым программам международных финансовых организаций и институтов.

"Поэтому даже если до конца года в парламенте США не будет принято решение, это не значит, что у нас все остановится. Это означает, что мы должны переориентироваться, быть готовыми к неприятным, непопулярным решениям в финансовой сфере. Возможно, мы столкнемся с определенным ростом инфляции, но обвала как такового не произойдет. Кризиса на фронте, дефицита патронов, также не произойдет", - убежден Кулик.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Рано или поздно ситуация в США выровняется тем или иным способом – найдется определенный модус этой поддержки, и мы сможем получить необходимый резерв. На данный момент Украина смогла накопить эти резервы и в экономической плоскости, и в военной. Нам есть чем воевать, несмотря на алярмизм и панические настроения, которые разгоняются, в том числе, некоторыми "ряжеными" военными", отметил эксперт.

Но снижение динамики предоставления Украине помощи, в том числе военной, должно привести к пересмотру государственных политик в части перевода экономики на военные рельсы, нормирования и приведения в человеческое состояние мобилизационной политики в Украине, таможенной и налоговой политики, уверен Кулик.

Кроме того, есть вопрос о демобилизации людей, которые находятся на фронте с первых дней войны.

Поэтому надо делать выводы, потому что иначе катастрофа может накрыть всех, считает эксперт. По его мнению, должно быть создано технократическое правительство.

"Мне не нравится термин "коалиционное правительство", потому что это означает"политические назначенцы". Но технократическое правительство, которое было бы действительно коллективным органом разработки государственной политики и ее реализации, было бы целесообразным. И к этому правительству стоило бы привлечь людей, которые, возможно, даже критически настроены к действующей власти. Это могло бы снизить риски от возможных негативных последствий уменьшения динамики поддержки со стороны Соединенных Штатов и других наших партнеров", - объяснил Кулик.

Поддержка США Украины падает

Республиканцы отказываются поддерживать законопроект с многомиллиардной поддержкой Украины, поскольку не пришли с демократами совместного решения по финансированию миграционной политики США.

Между тем американские чиновники постоянно подчеркивают на брифингах, что средства на военную и финансовую поддержку Украины почти исчерпаны.

Это, по мнению ряда экспертов, может свидетельствовать о том, что поддержка Соединенными Штатами усилий ВСУ в борьбе с российскими оккупантами постепенно будет уменьшаться, что, в свою очередь, грозит Украине поражением перед Россией.

Тогда как, по мнению эксперта Владимира Горбача, США могут принять законопроект о помощи Украине, но пойти другим путем. Например - лишить бюджетного финансирования. Сейчас помощь Америки покрывает около 30% всего дефицита госбюджета Украины.

"То есть мы будем воевать долго и жить бедно. Потому что бюджетная помощь предусматривает зарплаты государственных служащих, социальные выплаты и так далее. То есть за их счет должен покрываться дефицит государственного бюджета Украины, который составляет около 30 процентов, если не его половину", - рассказал Горбач в интервью Главреду.

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